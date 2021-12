L'Inter sta studiando cosa fare nella prossima sessione invernale di calciomercato a gennaio. Le entrate, comunque, saranno legate a eventuali uscite, oltre che per motivi economici, anche per motivi numerici visto che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in questo momento è completa in ogni reparto. Qualcosa potrebbe succedere a centrocampo, visto che Matìas Vecino spinge per andare via per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto successo in questa prima parte della stagione.

Anche il Napoli potrebbe essere protagonista di questa sessione di trasferimenti, visto che gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Luis Muriel, che spinge per lasciare l'Atalanta non avendo giocato quanto si aspettava nel girone di andata.

Vecino verso la Roma

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter a gennaio è Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano spinge per la cessione e già dal ritiro della propria Nazionale nelle scorse settimane non aveva nascosto il proprio malumore. Soltanto dodici le presenze raccolte in campionato, con una rete all'attivo, gran parte partendo dalla panchina e il giocatore non vuole continuare con questo trend, anche per non rischiare di perdere il posto nella propria Nazionale, ancora in corsa per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022.

Su di lui ci sarebbe la Roma, che cerca un rinforzo in mezzo al campo che sia bravo negli inserimenti, da poter alternare a Pellegrini, Veretout e Cristante, dato che le alternative non danno grande fiducia a José Mourinho.

Vecino ha il contratto in scadenza a giugno e per questo motivo è da escludere una cessione con la formula del prestito. Stando ad alcune indiscrezioni, per questo motivo sarebbe tornata in auge l'ipotesi di uno scambio alla pari con il centrocampista spagnolo, Gonzalo Villar, messo ai margini dallo Special One in questa prima parte della stagione.

In questo modo i due club si libererebbero di due pedine ormai fuori dal progetto, realizzando anche una piccola plusvalenza.

Napoli su Muriel

A gennaio chi potrebbe fare un colpo importante è il Napoli. Gli azzurri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Luis Muriel, in uscita dall'Atalanta. La Dea ha aperto alla cessione dell'attaccante colombiano dopo l'arrivo di Boga dal Sassuolo per 22 milioni di euro.

La valutazione si aggira proprio tra i 20 e i 25 milioni di euro ma bisognerà vedere se i partenopei proveranno a chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto, rimandando l'investimento a giugno, o provando a inserire una contropartita tecnica nell'affare. L'unico giocatore che, però, potrebbe lasciare subito Napoli è Petagna, che non ha mai convinto a pieno all'ombra del Vesuvio.