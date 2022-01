La Juventus ha vinto il suo ottavo di finale di Coppa Italia grazie ad una prestazione importante. 4 a 1 il risultato finale grazie ai gol di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata. L'argentino è partito dalla panchina ma appena entrato ha segnato il gol del 3 a 1 lasciando anche il rigore allo spagnolo, che ha segnato il gol del definitivo 4 a 1. L'impatto dell'argentino è stato convincente e rispetto alla reazione dopo il gol contro l'Udinese in campionato è sembrato molto più tranquillo. Merito indiretto anche delle dichiarazioni di Arrivabene nell'intervista prima del match contro i liguri, l'amministratore delegato della società bianconera ha dichiarato che è convinto che tutti i giocatori in scadenza a giugno, su tutti Dybala, aspetteranno l'incontro con la Juventus a febbraio per decidere l'eventuale prolungamento di contratto.

Nella sua esperienza professionale in bianconero si sarebbe confrontato più volte con l'ex capitano Alessandro Del Piero. Entrambi oltre a condividere la maglia numero 10 della Juventus hanno in comune l'aver vissuto momenti difficili con la società bianconera.

Dybala si sarebbe confrontato con Del Piero

Secondo La Gazzetta dello Sport Paulo Dybala si sarebbe confrontato con Alessandro Del Piero per affrontare nel migliore dei modi questa stagione particolare della sua carriera professionale in cui c'è il rischio che possa lasciare a parametro zero la Juventus a giugno. Dybala ha il contratto in scadenza e non è ancora arrivato il prolungamento. L'incontro decisivo ci sarà a febbraio ma le dichiarazioni recenti di Arrivabene hanno sicuramente incrementato il disappunto del giocatore.

L'amministratore delegato della società bianconera ha sottolineato che i giocatori si devono meritare di rimanere alla Juventus e devono dimostrarlo con le prestazioni. Parole che hanno portato Dybala a reagire con una "non esultanza" e con uno sguardo rivolto verso la tribuna (dove è posizionata la dirigenza bianconera nei match della Juve all'Allianz Stadium di Torino) dopo il gol in campionato contro l'Udinese.

Il mercato della Juventus

La Juventus a febbraio dovrà lavorare alla situazione contrattuale non solo di Paulo Dybala ma anche degli altri giocatori in scadenza. È stato lo stesso Arrivabene a dichiararlo prima del match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Oltre all'argentino vanno in scadenza di contratto Juan Cuadrado, autore di un gol nel match contro i liguri, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Tutti giocatori che stanno dimostrando con prestazioni importanti di voler rimanere nella società bianconera.