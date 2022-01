La Juventus in queste ore si sta preparando in vista del match contro l'Inter. Massimiliano Allegri per questa partita deve fare a meno di diversi giocatori. In particolare non saranno a disposizione Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt e Federico Chiesa. Inoltre, Leonardo Bonucci e Danilo sono appena rientrati. Per questo motivo, in difesa giocheranno Daniele Rugani e Giorgio Chiellini. Per quanto riguarda l'attacco, invece, si profila un turno di riposo per Paulo Dybala. Il numero 10 juventino partirà dalla panchina e al suo posto ci sarà Dejan Kulusevski.

La Juventus farà qualche cambio

La Juventus, nella serata di oggi 12 gennaio, sarà in campo per affrontare l'Inter nella gara valida per la Supercoppa. I bianconeri arrivano a questa sfida con alcune defezioni importanti e in particolare non avranno a disposizione tre titolari. Nonostante questo Massimiliano Allegri non si perde d'animo e ha già individuato i possibili sostituti di Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt e Federico Chiesa. Al posto dell'esterno colombiano verrà confermato Mattia De Sciglio match winner della gara contro la Roma. Mentre per sostituire il difensore olandese, il tecnico livornese si affiderà a Giorgio Chiellini. Per il Resto in difesa ci saranno Daniele Rugani e Alex Sandro.

A centrocampo, invece, ci saranno da destra verso sinistra Federico Bernardeschi, Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre Arthur, che di fatto ha cambiato il volto alla Juventus nel match contro Roma, partirà dalla panchina. Il brasiliano potrebbe essere una delle carte di Massimiliano Allegri da giocarsi a gara in corso.

Per quanto riguarda l'attacco la certezza sarà Alvaro Morata e al suo fianco dovrebbe esserci Dejan Kulusevski. Infatti, il numero 44 juventino prenderà il posto di Paulo Dybala. L'argentino partirà dalla panchina perché è reduce da un minutaggio importante nella gara contro la Roma. Per questo motivo, la Juventus cercherà di preservarlo per sfruttarlo nel corso della partita.

Anche in porta ci sarà una novità visto che Wojciech Szczesny ha da poco iniziato il ciclo vaccinale. Il portiere polacco raggiungerà la squadra solo nella giornata del 12 gennaio. Per questo motivo, contro l'Inter, in porta ci sarà Mattia Perin.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata.

Chiesa sarà operato ad Innsbruck

Federico Chiesa nei prossimi giorni sarà operato al ginocchio dopo la rottura del crociato anteriore. Il numero 22 della Juventus ha deciso di operarsi ad Innsbruck: l'intervento sarà effettuato dal professor Christian Fink. Dunque, Chiesa ha deciso di operarsi nello stesso posto dove è già stato operato Chiellini.