La Juventus, questa sera sabato 15 gennaio, tornerà in campo dopo la sconfitta in Supercoppa: l'avversaria di questo turno di Serie A sarà l'Udinese.

Il calendario dei bianconeri è serrato visto che martedì 18 gennaio ci sarà la Coppa Italia. Proprio per i tanti impegni all'orizzonte Massimiliano Allegri sta pensando di cambiare un po' la sua Juventus. Infatti, contro l'Udinese il tecnico bianconero farà alcune rotazioni e in attacco si affiderà a Paulo Dybala che in Supercoppa era partito dalla panchina. Insieme al numero 10 juventino ci sarà Alvaro Morata.

A completare il reparto ci sarà uno fra Federico Bernardeschi e Dejan Kulusevski: tale dubbio verrà risolto solo nel corso del pomeriggio.

La Juventus farà un po' di turnover

La Juventus, in queste ore, ha svolto la rifinitura in vista della gara contro l'Udinese. Massimiliano Allegri ha fatto le ultime prove di formazione, anche perché dovrà fare qualche cambio per dosare le forze dei suoi giocatori.

In porta ci sarà il ritorno di Wojciech Szczesny che ha ottenuto il green pass dopo aver iniziato il ciclo vaccinale. In difesa, invece, ci sarà il ritorno di Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt e Luca Pellegrini. A completare il quartetto arretrato ci sarà Daniele Rugani, anche perché Leonardo Bonucci non è a disposizione, avendo accusato un nuovo affaticamento muscolare e non sarà a disposizione fino ai primi di febbraio.

Anche Giorgio Chiellini non sarà in campo perché deve "rifiatare" dopo i 120 minuti in Supercoppa. Il capitano della Juventus, però, sarà in panchina e eventualmente potrà entrare a gara in corso.

A centrocampo, invece, dovrebbe esserci la conferma di Weston McKennie e Manuel Locatelli, insieme a loro potrebbe giocare Rodrigo Bentancur.

Il numero 30 sembra favorito su Adrien Rabiot: il francese dovrebbe riposare in vista della Coppa Italia.

Mentre in attacco, il dubbio più riguarda Federico Bernardeschi e Dejan Kulusevski. Il numero 20 juventino ha giocato molto e potrebbe riposare. In ogni caso Massimiliano Allegri ha elogiato sia Bernardeschi che Kulusevski e risolverà il dubbio solo nelle prossime ore.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Bentancur; Dybala, Morata, Bernardeschi.

Dybala e il dubbio del rinnovo

In questi giorni, si sta parlando moltissimo di Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus è al centro dei rumors di mercato poiché non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza questo 30 giugno.

Per capire meglio il suo futuro bisognerà attendere probabilmente le prossime settimane quando l'argentino e i giocatori bianconeri si ritroveranno per parlare nuovamente del rinnovo.