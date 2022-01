La Juventus è al lavoro in questi giorni per cercare di migliorare una rosa che ha bisogno di un centrocampista e di una punta. A maggior ragione se dovesse partire Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi, ma anche per l'infortunio di Chiesa. A tal riguardo sono diversi i nomi seguiti dalla società bianconera anche se si eviterà di investire molto su prezzi di cartellino. Non è un caso la Juventus stia lavorando soprattutto su giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno e come tali potrebbero arrivare a prezzo agevolato. Per il centrocampo il preferito sembra essere Denis Zakaria anche se nelle ultime ore arrivano notizie di mercato riguardanti il possibile interesse della società bianconera per Boubacar Kamara.

Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia a giugno e i una recente intervista ha parlato anche della possibilità di lasciare la società francese già a gennaio. D'altronde c'è il rischio di perderlo a parametro zero, di conseguenza potrebbe essere ceduto per cercare di monetizzare dalla vendita del suo cartellino.

Il centrocampista Kamara potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

'’Se finirò la stagione con il Marsiglia? Il mio contratto scade a giugno e se resterò farò di tutto affinché la squadra raggiunga il suo obiettivo, cioè la Champions League’'. Queste le dichiarazioni di Kamara in una recente intervista in riferimento alle indiscrezioni di mercato che parlano di una sua possibile cessione a gennaio.

Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia a giugno. Ha poi aggiunto: 'Con il mercato di gennaio aperto tutto è possibile'. Il giocatore ha sottolineato la possibilità di partire già a gennaio, anche perché dalla sua cessione la società francese potrebbe ricavare una somma importante. Valutato fino a qualche stagione fa circa 30 milioni di euro, potrebbe essere ceduto per circa 10 milioni di euro.

Sarebbe un acquisto importante perché si tratta di un giocatore giovane e di qualità. E' un centrocampista ma può essere schierato anche come difensore.

Il mercato della Juventus

La Juventus come già anticipato valuta anche un acquisto per il settore avanzato. L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di una punta che possa garantire gol.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera spicca sicuramente Sardar Azmoun, punta dello Zenit San Pietroburgo anche lui come Zakaria e Kamara in scadenza di contratto a fine stagione. Potrebbe essere ceduto per circa 5 milioni di euro. Per quanto riguarda il mercato di giugno la società bianconera potrebbe acquistare una punta giovane di qualità.

I preferiti sono il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca e quello della Fiorentina Dusan Vlahovic.