La Juventus, in queste ore, è a Milano: la squadra si trova in ritiro in attesa della gara contro il Milan, in programma stasera alle ore 20:45. Per questa partita Massimiliano Allegri ha a disposizione gran parte della sua rosa visto che mancano solo Leonardo Bonucci e Federico Chiesa. Tra gli assenti figura anche Aaron Ramsey, da mesi ai margini della rosa titolare.

Per il resto Massimiliano Allegri potrà contare su tutta la sua rosa e, contro il Milan, si affiderà a gran parte delle sue "certezze". Una di queste è Juan Cuadrado. Il colombiano, però, potrebbe giocare qualche metro più avanti: il tecnico della Juventus sta pensando di spostarlo come laterale di centrocampo.

In ogni caso Juan Cuadrado sarà certamente titolare, l'unico dubbio resta la sua posizione in campo. Infatti, non da escludere che il numero 11 sudamericano possa giocare in difesa e a quel punto a centrocampo ci sarebbe Federico Bernardeschi.

La Juventus è in ritiro a Milano

Ieri 22 gennaio, la Juventus si è allenata nel pomeriggio alla Continassa e poi la squadra è partita in pullman alla volta di Milano. I bianconeri sono arrivati in Lombardia poco prima dell'ora di cena. La Juventus, ovviamente, resterà in hotel fino alle ore 19 di oggi 23 gennaio, a quell'ora la squadra lascerà l'albergo per recarsi allo stadio.

Contro il Milan, Massimiliano Allegri confermerà il 4-4-2, anche se resta qualche piccolo dubbio di formazione.

In difesa, davanti a Wojciech Szczesny, ci saranno, da destra verso sinistra, Mattia De Sciglio, Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Quest'ultimo è favorito su Luca Pellegrini. Non è però, da scartare l'ipotesi che sulla corsia di destra difensiva possa esserci Juan Cuadrado, anche se al momento il colombiano dovrebbe giocare a centrocampo.

Oltre, al numero 11 juventino, in mezzo al campo, dovrebbero agire Manuel Locatelli, Weston McKennie e Adrien Rabiot. Qualora invece Cuadrado dovesse essere spostato in difesa, a quel punto De Sciglio andrebbe in panchina e a centrocampo ci sarebbe Federico Bernardeschi. In attacco, invece, non ci sono dubbi: Massimiliano Allegri si affiderà a Paulo Dybala e Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Interesse dell'Aston Villa per Bentancur

In queste ore, non si parla solo di calcio giocato, ma anche di mercato e in particolare vanno registrate alcuna voci che parlano di un interessamento dell'Aston Villa per Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano potrebbe essere sacrificato per cercare un nuovo centrocampista.

Intanto resta viva l'ipotesi che Aaron Ramsey possa restare. Il gallese, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, avrebbe rifiutato diverse offerte.