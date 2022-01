L'Inter avrebbe già cominciato a lavorare in prospettiva futura per rinforzare al meglio al rosa a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione, cercando di approfittare delle occasioni che il mercato porrà. Per gennaio, infatti, difficilmente verrà fatto qualcosa o sulla fascia sinistra o al centro dell'attacco. Per l'estate, invece, si cercheranno un paio di rinforzi in difesa e un nome seguito con attenzione dalla società nerazzurra sarebbe quello di Niklas Sule, attualmente in forza al Bayern Monaco.

Sta lavorando in prospettiva anche la Fiorentina, che cerca un rinforzo tra i pali.

Per questo motivo i viola avrebbero messo gli occhi su Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari che sembra essere alla fine di un ciclo in Sardegna.

Inter su Sule

L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo nella prossima stagione. In scadenza di contratto, infatti, ci sono Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov, ma anche Stefan De Vrij potrebbe partire in caso di offerta congrua, intorno ai 30 milioni di euro. Per questo motivo i nerazzurri cercheranno almeno un paio di innesti importanti e tra i nomi attenzionati ci sarebbe quello di Niklas Sule.

L'obiettivo della società nerazzurra è quella di mettere le mani su elementi che possano tenere alto anche il tasso dell'esperienza internazionale.

Sule risponde a questi parametri, visto che ha vinto tutto con la maglia del Bayern Monaco, pur non essendo considerato un titolare inamovibile nello scacchiere tattico dei bavaresi. In questa stagione, comunque, il classe 1995 ha giocato con continuità avendo collezionato 17 presenze in Bundesliga e quattro in Champions League, con un assist all'attivo.

Alto quasi due metri, il giocatore è più giovane di tre anni rispetto a Stefan De Vrij e questo potrebbe giocare a suo favore. Sule è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e per questo rappresenterebbe una ghiotta occasione a parametro zero. L'ostacolo è dato dall'ingaggio richiesto, da quasi 6 milioni netti a stagione che, comunque, al lordo peserebbe, grazie al Decreto Crescita, quanto quello dell'olandese.

Ausilio e Marotta valutano, come stanno facendo con Bremer, Luiz Felipe e Ginter.

Fiorentina su Cragno

La Fiorentina, come l'Inter, avrebbe cominciato a lavorare anche in prospettiva dopo aver chiuso gli acquisti di Piatek e Ikoné in questa sessione. I viola cercano un portiere di livello e per questo motivo avrebbero messo gli occhi sull'estremo difensore del Cagliari, Alessio Cragno. A prescindere dalla salvezza o dalla retrocessione, i rossoblu stanno pensando alla sua partenza e lo valutano tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Il club di Commisso, però, potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Due nomi sul tavolo sono quelli di Duncan e Amrabat, anche se quest'ultimo vorrebbe giocare in un club che si contende quantomeno un piazzamento europeo.