La Juventus, in questi giorni, dovrà cercare di rinforzare il suo attacco poiché in questa prima parte di stagione gli attaccanti non hanno dato il massimo. Tra questi c'è anche Paulo Dybala che spesso è stato fermo ai box a causa diversi infortuni. Il numero 10 juventino, in questi mesi, ha anche trattato il rinnovo di contratto con la Juventus. L'accordo tra le parti sembra vicino e dovrebbe essere ratificato dopo il CDA di febbraio.

Ma intanto in Inghilterra si continua a parlare del futuro di Paulo Dybala e in particolare Football.London, sostiene che Fabio Paratici vorrebbe portare l'argentino al Tottenham.

Infatti, l'ex dirigente bianconero potrebbe farsi avanti proprio per arrivare al numero 10 juventino soprattutto in caso di mancato rinnovo.

Il Tottenham penserebbe a Dybala

Paulo Dybala, nell'estate 2019, era stato a un passo dal Tottenham, ma l'argentino alla fine aveva declinato la proposta degli Spurs per restare alla Juventus. Adesso il club inglese potrebbe tornare alla carica per Dybala, soprattutto in caso di mancato rinnovo.

Il Tottenham potrebbe provare anche a trattare con i bianconeri, che senza il prolungamento rischierebbero di perderlo a zero. Dybala, adesso, vale sui 45 milioni, ma senza rinnovo il suo prezzo potrebbe dimezzarsi. Insomma non resta che attendere di capire se davvero il Tottenham si farà avanti per Dybala oppure no.

Capodanno con Morata per Dybala

Paulo Dybala, salvo clamorose sorprese, nei prossimi mesi, dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con la Juventus. Nel frattempo, il numero 10 juventino è tornato a Torino per riprendere gli allenamenti e per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Dybala ha passato la serata di Capodanno insieme a Morata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche quest'ultimo è al centro di molte voci di mercato e il suo futuro a Torino è tutt'altro che scontato. Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno festeggiato il Capodanno presso la trattoria Fratelli Bravo e insieme a loro erano presenti le rispettive compagne Oriana Sabatini e Alice Campello.

Oggi 1 gennaio, il numero 10 juventino e il bomber spagnolo saranno in campo nel pomeriggio alla Continassa per preparare la gara contro il Napoli.

Ma resta da capire se Dybala e Morata saranno titolari oppure no. L'argentino è reduce da un infortunio muscolare, mentre lo spagnolo - secondo alcune indiscrezioni - potrebbe lasciare la Juventus per passare al Barcellona. Tale trattativa potrebbe sbloccarsi però solo se i bianconeri troveranno un sostituto all'altezza ma al momento, in questo senso, non ci sono novità. Però Allegri potrebbe decidere di non schierare Morata tra i titolari, proprio perché potrebbe essere distratto dalle recenti voci di mercato.

La buona notizia per la Juventus, però, arriva dal recupero di Federico Chiesa, che dovrebbe essere titolare.