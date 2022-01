Il Milan si appresta a essere una delle protagoniste del Calciomercato, come ormai sta accadendo negli ultimi due anni. La dirigenza rossonera dovrà cercare di regalare a Stefano Pioli i rinforzi giusti che consentano al tecnico di guidare il Milan almeno verso la conquista di un posto in Champions League anche per la prossima stagione. Lo sguardo dei dirigenti, però, è rivolto anche al futuro e ad Andrea Belotti, che si libererà a parametro zero dal Torino il prossimo giugno, sarebbe un obiettivo concreto. Allo stesso tempo, però, ci sono alte probabilità che il Milan perda Franck Kessie, con l'ivoriano che potrebbe accettare l'offerta proveniente dal Liverpool.

Milan, occasione Belotti: a giugno si libererà dal Torino

Pare sempre più probabile che Andrea Belotti lasci il Torino a fine stagione e il Milan sarebbe in piena corsa per il tesseramento del giocatore. Il contratto di Belotti scadrà a giugno e il presidente del Torino Urbano Cairo ha confermato che il nazionale italiano non ha intenzione di accettare la sua offerta di rinnovo e sarebbe intenzionato a provare una nuova sfida in un nuovo club.

Belotti è libero di firmare un pre-contratto con un altro club dalle prossime settimane e diversi club hanno già messo gli occhi su di lui come Napoli e Fiorentina. Il Milan è da tempo interessato a Belotti e sta cercando un nuovo attaccante per la prossima stagione.

Pietro Pellegri è arrivato in prestito in estate ma per ora non sta offrendo le giuste garanzie, mentre Zlatan Ibrahimovic ha 40 anni e Olivier Giroud ne ha 35.

Gianluca Scamacca del Sassuolo e anche Lorenzo Lucca del Pisa sono nella lista degli obiettivi che Paolo Maldini e Ricky Massara avrebbero individuato. Belotti è sempre stato un tifoso milanista fin da ragazzino, il che sicuramente gioca a favore dei rossoneri, e la dirigenza ci starebbe pensando.

Calciomercato Milan, Kessie sempre più lontano dal Milan

Il Milan avrebbe sempre più probabilità di perdere Franck Kessie a fine stagione visto che al giocatore sembrerebbe essere arrivata un'offerta dalla Premier League. Kessie è arrivato al Milan in prestito con obbligo di riscatto dall'Atalanta nel 2017, ora potrebbe lasciare i rossoneri perché il suo contratto è in scadenza a fine stagione e nulla fa pensare che rinnoverà, vista la distanza tra le parti.

In effetti, diverse indiscrezioni affermano che ci sarebbe una grande differenza tra la cifra che il Milan è disposto a mettere sul tavolo rispetto alle richieste di Kessie e del suo entourage, prospettando quindi un addio a fine stagione. Secondo diverse fonti autorevoli l'addio di Kessie viene descritto come "sempre più probabile", anche alla luce del fatto che il 25enne avrebbe ricevuto una "offerta molto interessante" dal Liverpool.