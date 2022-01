La Juventus con l'infortunio di Federico Chiesa potrebbe ritornare con decisione sul mercato. Era stato lo stesso Allegri a inizio gennaio a sottolineare come la società bianconera non avrebbe acquistato altri giocatori e che l'unica trattativa di mercato sarebbe potuta essere una cessione, quella di Aaron Ramsey. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe investire su un centrocampista e su una punta. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria e Azmoun, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.

Alcuni giornali sportivi hanno parlato anche di una possibile offerta della Juventus per Domenico Berardi, che anche in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante per il Sassuolo. A parlare del centrocampista è stato il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi. In una recente intervista ha dichiarato che Berardi era un giocatore da acquistare già due stagioni fa e che può giocare anche con Federico Chiesa quando il giocatore bianconero rientrerà dall'infortunio. Pistocchi ha parlato anche di Zaniolo, definendolo un giocatore dalle grandi doti tecniche.

Il giornalista sportivo Pistocchi ha parlato del centrocampista Berardi

'Per me Berardi era un giocatore da prendere già due anni fa.

Penso che a Napoli ad esempio farebbe faville e con Chiesa potrebbero giocare insieme'. Queste le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi in riferimento al mercato della Juventus al possibile acquisto di Domenico Berardi. Secondo il giornalista sportivo il centrocampista sarebbe il giocatore ideale per il 4-3-3 del Napoli ma anche per la Juventus anche se dipenderà da come Allegri eventualmente vorrà schierarlo.

Pistocchi ha poi lanciato una critica al tecnico toscano facendo riferimento al modo in cui ha schierato Chiesa nella prima parte della stagione. Ha aggiunto: 'Chiesa alla Juventus non è stato utilizzato bene, un esterno che supera il primo contrasto ed è bravo negli uno contro uno, è stato decisivo per la Juventus e per la nazionale italiana di Roberto Mancini'.

Elogi anche a Zaniolo, secondo Pistocchi negli ultimi anni anche a causa degli infortuni che ha subito non ha reso come ci si aspettava ma ha doti tecniche importanti.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare una punta centrale e non un centrocampista come sostituto dell'infortunato Chiesa. Il tecnico Allegri sulla fascia potrebbe adattare Morata e Kean oltre al fatto che potrebbe spostare nel settore avanzato Cuadrado. Potrebbe arrivare Azmoun, punta dello Zenit San Pietroburgo in scadenza di contratto a fine stagione.