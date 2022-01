La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. L'infortunio di Federico Chiesa al legamento significa stagione finita per il centrocampista. Per questo oltre ad un giocatore bravo nell'impostazione di gioco potrebbe arrivare una punta per supportare i vari Morata, Dybala, Kean e Kaio Jorge. A tal riguardo per il centrocampo si starebbe lavorando all'acquisto di Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda invece il settore avanzato si parla di un possibile interesse per Gianluca Scamacca, ma il Sassuolo difficilmente lo cederà a gennaio.

La società emiliana potrebbe considerare la partenza del suo giocatore solo a fine stagione. A tal riguardo la Juventus starebbe già valutando la possibilità di acquistarlo adesso per giugno. Serve però un giocatore anche per questa seconda parte della stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato una delle punte gradite dalla società bianconera è Luis Muriel, che anche in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante per l'Atalanta. I bergamaschi però non vorrebbero cederlo, soprattutto ad una squadra che è in lotta come loro per arrivare nei primi quattro posti.

Il giocatore Muriel dovrebbe rimanere all'Atalanta

La Juventus vorrebbe Luis Muriel. Arrivano indiscrezioni di mercato importanti in merito ad una possibile offerta della società bianconera per il giocatore dell'Atalanta.

Muriel va in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe partire. La recente prestazione della punta contro l'Udinese (ha segnato due gol), potrebbe essere decisiva per la permanenza del giocatore anche nella seconda parte della stagione. Si parla anche di possibile prolungamento contrattuale per il giocatore, che è in scadenza a giugno 2023.

Per questo la Juventus potrebbe valutare altre punte per rinforzare il settore avanzato, magari provando ad investire su qualche giocatore in prestito.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche alle cessioni. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi.

Con l'infortunio di Chiesa dovrebbe rimanere Dejan Kulusevski, per il quale si era parlato di un possibile trasferimento al Tottenham. Dovrebbe rimanere anche Arthur Melo, entrato nel secondo tempo del match contro la Roma ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per la Juventus. Il brasiliano potrebbe diventare un titolare se Locatelli sarà spostato nel ruolo di mezzala, come è successo nella vittoria contro la Roma nel match di campionato.