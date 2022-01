La Juventus ha iniziato l'anno nuovo con le solite problematiche che l'hanno riguardata nella prima parte della stagioni. Mancanza di qualità e centrocampo e difficoltà a concretizzare le azioni da gol continuano ad essere una certezza per i bianconeri, che anche contro il Napoli hanno creato diverse azioni finalizzando solo una volta con Federico Chiesa. Proprio il centrocampista bianconero è stato uno dei migliori della Juventus, nonostante il Napoli abbia meritato il pareggio. I campani hanno giocato con tante assenze per gli impegni di giocatori nella Coppa d'Africa e per la positività al coronavirus di altri.

A parlare della situazione della Juventus è stato anche l'ex giocatore Massimo Mauro, molto critico nei confronti della società bianconera e del mercato portato avanti nelle ultime stagioni. Secondo l'ex centrocampista, la Juventus non ha un gruppo di giocatori italiani nella rosa che possa garantire affidabilità e voglia di vincere. Per Mauro i vari Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pirlo e Marchisio, che hanno rappresentato un riferimento della rosa bianconera negli anni, non sono stati integrati o sostituiti con giocatori italiani e di qualità. Per questo andrebbero ceduti anche De Ligt e Chiesa se servisse ad acquistare cinque giocatori buoni.

'La Juve è una squadra da rifondare. Mi hanno chiesto se venderei Chiesa e De Ligt, sì per prenderne 4 o 5 buoni. Da quando la Juve ha perso i 6 fenomeni italiani, non ha più rinnovato con italiani forti'. Queste le dichiarazioni di Massimo Mauro.

Secondo l'ex giocatore, se dovesse essere necessario si dovrebbero vendere i giocatori che hanno mercato per agevolare l'arrivo di cinque giocatori buoni, magari italiani forti. Mauro ha sottolineato come i vari Rabiot e McKennie non hanno quella grinta e voglia di vincere che dovrebbe avere un giocatore della Juventus. Difficile pensare che la società bianconera possa cedere sia il difensore che il centrocampista italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere il difensore De Ligt a giugno. Lo ha dichiarato recentemente anche il suo agente sportivo Mino Raiola, sottolineando come il giocatore sia pronto ad una nuova esperienza professionale. L'eventuale cessione del difensore potrebbe agevolare l'arrivo di una punta giovane e di qualità. Il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società toscana.