La Juventus è al lavoro in queste settimane per cercare di rinforzare una rosa che ha bisogno di qualità a centrocampo e nel settore avanzato. L'infortunio subito da Chiesa ha incrementato le problematiche per la squadra bianconera, che dovrà necessariamente investire in maniera decisa sul mercato. Pare difficile che possano arrivare giocatori dal prezzo importante, per questo la Juventus potrebbe puntare su giocatori in prestito, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto.

Fra i giocatori che sarebbero seguiti ci sarebbe anche un profilo che per caratteristiche tecniche e fisiche ricorda molto l'ex Mario Mandzukic.

D'altronde i giocatori come il croato sono sempre piaciuti a Massimiliano Allegri, che vuole anche un contributo difensivo dalle sue punte.

La Juventus starebbe valutando Maxi Gomez, punta del Valencia che in questa stagione ha fin qui disputato 15 match, segnando due gol e fornendo un assist. A queste bisogna aggiungere due match giocati nella Coppa di Spagna. Non si tratta di un elemento che ha come caratteristica principale la finalizzazione, ma la sua fisicità potrebbe essere utile a giocatori come Morata, Dybala, Kean e Kaio Jorge.

Maxi Gomez potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe puntare su Maxi Gomez a gennaio. La punta uruguaiana è uno dei nomi che piacerebbero alla società bianconera e al tecnico Massimiliano Allegri per rinforzare il settore avanzato, che non potrà schierare Chiesa fino a fine stagione a causa dell'infortunio subito in campionato.

La punta uruguaiana ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, ma il Valencia potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il classe 1996 fa parte da tempo della nazionale uruguaiana, nella quale fino ad adesso ha disputato 22 partite segnando 3 gol.

Cresciuto nel Defensor, società uruguaiana, nel 2017 si è trasferito al Celta Vigo per poi essere acquistato nel 2019 per circa 14 milioni di euro dal Valencia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il resto mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Maxi Gomez potrebbe concretizzarsi solo se il Valencia lo lasciasse partire in prestito con diritto di riscatto. La Juventus avrebbe infatti deciso di non investire somme importanti nel mercato di gennaio, soprattutto per una punta.

A tal riguardo si parla invece - per l'estate- di un interesse concreto per Gianluca Scamacca o per Dusan Vlahovic.