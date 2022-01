Martedì 18 gennaio alle ore 21 si giocherà Juventus-Sampdoria, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 21/22. Il match verrà trasmesso in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity e sarà affidato alla telecronaca di Massimo Callegari, affiancato dal commento tecnico di Massimo Paganin.

Statistiche: l'ultima sfida disputata tra i blucerchiati e i bianconeri nella massima coppa nazionale risale al 12 dicembre 2001 per il ritorno degli ottavi di finale. La Vecchia Signora, in quell'occasione, ottenne una vittoria casalinga per 5-2 approdando al turno successivo col risultato complessivo (grazie al 2-1 dell'andata) di 7-3.

Juventus, Perin tra i pali

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo la vittoria per 2-0 contro l'Udinese in campionato, si appresteranno a fare il loro esordio stagionale in Coppa Italia contro la Sampdoria, sebbene non potranno contare sulle prestazioni degli infortunati Bonucci e Chiesa. L'allenatore toscano, per approdare ai quarti di finale, potrebbe schierare il 4-4-2, con Perin come estremo difensore. Il pacchetto difensivo sarà composto, con ogni probabilità, da Alex Sandro e De Sciglio come terzini, con la coppia de Ligt-Rugani al centro del reparto. La cerniera di centrocampo, invece, potrebbe annoverare fra i titolari Bernardeschi e Rabiot come esterni, con Arthur e Locatelli che faranno da scudo in mezzo.

Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo bianconero che pare possa essere composto, almeno inizialmente, da Paulo Dybala e Alvaro Morata.

Sampdoria, Chabot e Dragusin al centro della difesa

Mister D'Aversa e la sua Sampdoria, reduci da una vittoria di misura per 2-1 contro il Torino in Serie A, affronteranno la Vecchia Signora senza i favori del pronostico.

L'allenatore blucerchiato, inoltre, dovrà fare a meno di Colley, impegnato in Coppa d'Africa, e degli infortunati Audero, Damsgaard, Verre e Yoshida.

Per mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri, il tecnico blucerchiato potrebbe puntare sullo speculare 4-4-2, con Falcone a difesa dei pali. Chabot e Dragusin dovrebbero essere i centrali difensivi titolari, mentre Conti e Murru si posizioneranno ai lati.

In mezzo al campo, invece, Candreva e Ciervo dovrebbero agire come ali, con Thorsby ed Ekdal che si piazzeranno al centro del reparto. In attacco, infine, dovrebbero partire dal primo minuto Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini.

Le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria:

Juventus (4-4-2): Perin, De Sciglio, de Ligt, Rugani, Alex Sandro, Bernardeschi, Arthur, Locatelli, Rabiot, Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

Sampdoria (4-4-2): Falcone, Conti, Chabot, Dragusin, Murru, Candreva, Thorsby, Ekdal, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: D'Aversa.