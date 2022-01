Nelle scorse settimane, Massimiliano Allegri è stato chiaro: Alvaro Morata non lascerà la Juventus. Ma questo non significa che la società bianconera non possa provare a prendere un nuovo attaccante, anche perché lo spagnolo ha bisogno di avere una valida alternativa.

Allegri considera Morata un titolare, ma il calendario è serrato e ogni tanto deve farlo rifiatare. Tuttavia, Moise Kean non riesce a dare le stesse garanzie del numero 9 juventino. Per questo motivo, il club torinese starebbe comunque valutando la possibilità di inserire in organico un altro centravanti.

Tra i nomi accostati ai bianconeri c'è quello di Sardar Azmoun. Il giocatore iraniano potrebbe essere la riserva ideale di Morata. Anche perché ormai le voci di un possibile addio dello spagnolo sembrano essersi spente, con il Barcellona che avrebbe rinunciato all'obiettivo di ingaggiarlo a gennaio.

Azmoun alternativa per la Juventus

La Juventus, in questa prima parte della stagione, ha fatto molta fatica a trovare la via del gol. Alvaro Morata gioca soprattutto per la squadra, e i vari stop di Paulo Dybala hanno abbassato la media realizzativa della squadra. Adesso il numero 10 juventino ha ritrovato continuità e stanno arrivando anche le marcature. Invece, chi sta trovando diverse difficoltà, è Moise Kean.

Il numero 18 bianconero segna poco e, quando gioca, non fa lo stesso lavoro di Morata. Dunque, se dovesse presentarsi un'opportunità di mercato, la Juventus potrebbe cercare di aggiungere un'altra punta alla propria rosa.

Ai bianconeri sembra piacere Azmoun che va in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo nel giugno del 2022.

Al momento, però, la trattativa non sarebbe entrata nel vivo, ma chissà che negli ultimi giorni di mercato non possa arrivare un'accelerata.

Intanto la Juventus pensa alla Coppa Italia

Mentre la società cerca eventuali obiettivi di mercato, la Juventus lavora sul campo per preparare i diversi impegni che la attendono. Martedì 18 gennaio, i bianconeri saranno in campo per affrontare la Sampdoria in Coppa Italia.

Per questa partita Massimiliano Allegri farà qualche cambio, anche perché il 23 gennaio ci sarà la sfida contro il Milan in Serie A.

In attacco, contro la Sampdoria, dovrebbe esserci il ritorno di Alvaro Morata e Federico Bernardeschi, tenendo conto del fatto che Moise Kean e Dejan Kulusevski hanno deluso nel match contro l'Udinese. Il numero 18 non ci sarà a prescindere contro i blucerchiati perché squalificato quando era ancora all'Everton.

Difficilmente in Coppa Italia ci sarà spazio per Paulo Dybala che, essendo reduce da diversi infortuni, probabilmente verrà preservato. In difesa, invece, si dovrebbe andare verso la conferma di Rugani e De Ligt. Bonucci sarà out e Chiellini probabilmente tornerà contro il Milan.