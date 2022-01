La Juventus è al lavoro sul mercato per cercare di rinforzare la rosa a gennaio con un centrocampista ed una punta. La società bianconera difficilmente effettuerà investimenti importanti in questi giorni e cercherà di acquistare giocatori in prestito o prezzo agevolato. Si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria e per Sardar Azmoun, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno. I motivi per cui la società bianconera non vorrebbe effettuare acquisti importanti a gennaio è perché vorrebbe posticiparli nel Calciomercato estivo.

A tal riguardo si parla di una Juventus sempre più giovane. L'under 23 potrebbe supportare la strategia di mercato della società bianconera se consideriamo la crescita negli ultimi mesi di giocatori come Fabio Miretti, Marley Aké e Matias Soulé.

Potrebbero esserci però degli investimenti importanti anche sul mercato, a tal riguardo si parla del possibile arrivo di Gianluca Scamacca, valutato dal Sassuolo circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistare anche il centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo.

La Juventus potrebbe acquistare Scamacca e Zaniolo a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzarsi a giugno con l'acquisto di giocatori giovani ed italiani.

La strategia di mercato della società bianconera è quella iniziata già da due stagioni e che riguarda l'acquisto di giocatori per il presente e per il futuro. Si cercherà di costruire un gruppo di giocatori italiani, non è un caso che nelle ultime stagioni siano arrivati giocatori come Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Moise Kean.

A questi potrebbero aggiungersi Gianluca Scamacca del Sassuolo e Niccolò Zaniolo della Roma. Sembrano essere i due nazionali italiani i giocatori ideali per migliorare la rosa bianconera a giugno. Si tratta però di giocatori dalla valutazione di mercato importante. Per questo potrebbero esserci delle cessioni per agevolare il loro arrivo.

Scamacca ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, più o meno lo stesso prezzo di mercato di Niccolò Zaniolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Scamacca e Zaniolo ma potrebbe non essere gli unici italiani ad approdare nella società bianconera a giugno. Uno su tutti sarà Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Genoa ma il cui cartellino è già di proprietà della Juve. Piace anche Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Allegri potrebbe valorizzare anche i giovani dell'under 23, italiani e non. Abbiamo parlato di Aké, Miretti, Soulé, a questi potrebbe aggiungersi anche De Winter oltre a Fagioli e Ranocchia, attualmente in prestito rispettivamente alla Cremonese e al Vicenza.