La Juventus nel recente Calciomercato estivo ha acquistato dal Psv Eindhoven Mohamed Ihattaren. Un investimento su un giovane di qualità che la società bianconera avrebbe voluto far crescere nel campionato italiano. Non è un caso che una volta definito l'acquisto la Juventus ha deciso di cederlo in prestito fino a fine stagione alla Samp. L'esperienza professionale nella società ligure del giocatore è durata appena due mesi, a ottobre è ritornato in Olanda e ci è rimasto per il disappunto della Juventus che non si aspettava un comportamento non professionale dal giocatore.

Ihattaren ha deciso di cambiare agente sportivo lasciando Mino Raiola. Le problematiche di adattamento alla Sampdoria e al calcio italiano hanno portato il giocatore a decidere per il ritorno in Olanda.Il cartellino è attualmente di proprietà della Juventus, che potrebbe venire incontro al giocatore cedendolo in prestito nel campionato olandese. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista potrebbe trasferirsi all'Utrecht in prestito fino a fine stagione.

Il centrocampista Ihattaren potrebbe trasferirsi in prestito all'Utrecht fino a giugno

La Juventus potrebbe dare in prestito il centrocampista Ihattaren all'Utrecht fino a fine stagione. Il giocatore negli ultimi mesi è stato al centro di numerose news dopo aver lasciato la Sampdoria ad ottobre ed essere rimasto in Olanda.

Problemi di adattamento quelli del centrocampista, che ha deciso di cambiare anche agente sportivo dopo che era stato Mino Raiola ad agevolare il suo approdo alla Juventus. Ihattaren dovrebbe trasferirsi all'Utrecht fino a fine stagione. A giugno la società bianconera valuterà il futuro professionale del centrocampista, che nelle sue stagioni al Psv Eindhoven ha dimostrato di essere un giocatore importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus proverà a rivalutare Ihattaren, il prestito all'Utrecht potrebbe essere utile per valorizzare il giocatore. Se dovesse fare una seconda parte di stagione importante l'olandese potrebbe ritornare nella società bianconera o eventualmente essere ceduto. Nelle ultime stagioni la Juventus sta valorizzando tanti giovani di qualità, grazie anche all'Under 23.

Basti pensare a Dragusin, Fagioli e Ranocchia, nella scorsa stagione protagonisti nella seconda squadra bianconera e nell'attuale in prestito rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese e al Vicenza. Altri giovani stanno dimostrando le loro qualità in questa stagione, alcuni di questi hanno già disputato almeno un match nella Juventus di Allegri. Fra questi spiccano Koni De Winter, Fabio Miretti e Matias Soulé.