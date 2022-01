La Juventus ha rimediato contro l'Inter una sconfitta pesante non tanto nel risultato e la prestazione dei bianconeri ma per il modo in cui è maturata. Alexis Sanchez ha segnato un gol al 120esimo, a pochi secondi dalla fine di un match che sarebbe potuto finire con i rigori. Hanno pesato le assenze importanti nella rosa bianconera ma è evidente come ci siano problematiche a centrocampo e nel settore avanzato. Manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che possa garantire fisicità ma anche una punta che sappia finalizzare le azioni da gol.

L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di una punta. Dovrebbe rimanere almeno fino a giugno Alvaro Morata, come confermato recentemente anche dal tecnico Massimiliano Allegri. Da settimane si parla di un interesse concreto del Barcellona ma le ultime notizie di mercato parlano di una società catalana che potrebbe provare ad acquistare il giocatore bianconero. Per convincere la Juventus a cederlo il Barcellona sarebbe pronto ad offrire il cartellino del centrocampista Dembélé, in scadenza di contratto a fine stagione. Il francese non avrebbe accettato l'offerta di prolungamento di contratto della società catalana.

Il centrocampista Dembélé possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Barcellona potrebbe offrire il cartellino del centrocampista Dembélé, in scadenza di contratto a giugno, per lo spagnolo Alvaro Morata. La punta è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro.

Attualmente però la Juventus non starebbe valutando un suo acquisto a titolo definitivo. Per questo lo spagnolo potrebbe accettare un'eventuale offerta del Barcellona già a gennaio. La società bianconera potrebbe accettare Dembélé come contropartita tecnica e lasciar partire Morata già a gennaio. Il francese piace molto ad Allegri, si parla infatti di un suo possibile approdo a parametro zero nella società bianconera a giugno.

In questo modo il tecnico toscano avrebbe un sostituto di Chiesa, che salterà la seconda parte della stagione dopo l'infortunio subito contro la Roma.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Ci si riferisce a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Come recentemente dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, un incontro fra le parti ci sarà a febbraio. La Juventus potrebbe offrire all'argentino e al colombiano lo stesso ingaggio che attualmente guadagnano. Per gli altri invece potrebbe esserci un'offerta minore per cercare di alleggerire il monte ingaggi della società bianconera.