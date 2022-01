La Juventus è al lavoro per riscattare la sconfitta pesante contro l'Inter in Supercoppa italiana, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Decisivo il gol di Alexis Sanchez al 120esimo dopo un errore evidente della difesa bianconera. Il match era terminato 1 a 1 nei tempi regolamentari dopo i gol di McKennie e Lautaro. La società bianconera avrà molto lavoro da fare sul mercato, per cercare di rinforzare una rosa che ha bisogno di qualità a centrocampo e nel settore avanzato ma anche per alleggerirla. E a proposito di cessioni, la prima è già stata ufficializzata non direttamente dalla società bianconera ma dal giocatore.

Ci si riferisce a Douglas Costa, che era già in prestito al Gremio. Dopo la retrocessione in Serie B, si era parlato di una possibile partenza del centrocampista brasiliano, anche perché Douglas Costa ha un ingaggio importante. E' stato però il giocatore a confermare che rimarrà al Gremio nonostante dovrà disputare la Serie B brasiliana. Un'ufficialità importante sia per il Gremio ma anche per la Juventus, che non dovrà pagare il pesante ingaggio del giocatore. Come è noto Douglas Costa ha un contratto fino a giugno 2022 con la Juventus a 6 milioni di euro a stagione. Fino a giugno però sarà il Gremio a pagargli l'ingaggio.

Il brasiliano Douglas Costa ha ufficializzato la permanenza al Gremio

Il centrocampista Douglas Costa rimarrà al Gremio. Lo ha ufficializzato il giocatore sul suo account Instagram. Si era parlato per il brasiliano di una nuova esperienza professionale dopo che la retrocessione del Gremio in Serie B. Alla fine però il giocatore è voluto rimanere.

Una decisione evidentemente apprezzata dai sostenitori della società brasiliana ma anche dalla Juventus, che non dovrà pagare l'ingaggio del giocatore. A giugno Douglas Costa lascerà a parametro zero la società bianconera essendo in scadenza di contratto.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per cedere altri giocatori a gennaio.

Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piace a diverse società inglesi. La sua partenza alleggerirebbe il monte ingaggi. Si lavora però anche ai rinforzi, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato. L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di una punta. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Sardar Azmoun, giocatore dello Zenit San Pietroburgo in scadenza di contratto a fine stagione. A giugno potrebbe arrivare Gianluca Scamacca dal Sassuolo anche se il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. Il giocatore della Fiorentina ha un prezzo importante sia di cartellino che di ingaggio.