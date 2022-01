Sarà un mercato di gennaio molto interessante quello che riguarderà il campionato italiano, con tante società che potrebbero effettuare diversi acquisti ma anche cessioni. Fra quelle più attive potrebbe esserci la Juventus, che potrebbe lasciar partire diversi giocatori. Ci sono almeno cinque giocatori che non sarebbero considerati importanti e come tali potrebbero lasciare la società bianconera. Fra questi, spiccano Aaron Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. A questi potrebbe aggiungersi anche il centrocampista Adrien Rabiot, anche se il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe confermarlo.

Nelle ultime ore, infatti, si parla di una sua possibile partenza per arrivare al rinforzo per il settore avanzato. La Juventus nella prima parte della stagione ha avuto problemi evidenti nel finalizzare le azioni da gol. A conferma di questo, le poche realizzazioni del campionato italiano: neanche 30. L'Inter, prima in classifica, ha segnato oltre 20 gol in più. Fra i giocatori che piacciono ci sarebbe anche la punta dell'Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang, che il tecnico Arteta lascerebbe partire. Lo spagnolo però vorrebbe come contropartita tecnica il centrocampista Adrien Rabiot.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Aubameyang

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, vorrebbe il centrocampista Adrien Rabiot come contropartita tecnica per la cessione di Pierre Emerick Aubameyang alla Juventus.

Uno scambio di mercato che non sarebbe alla pari, considerando la valutazione di mercato dei due giocatori. Il gabonese ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro, il francese di circa 25 milioni di euro. Difficile pensare però che la società bianconera lasci partire Rabiot a gennaio, Allegri preferirebbe le partenze di Ramsey e Arthur Melo.

A tal riguardo si parla di un interesse concreto di diverse società inglesi per il gallese e il brasiliano.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile scambio fra Rabiot e Aubameyang non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Oltre al fatto che Allegri preferirebbe la permanenza del francese, sembra difficile l'arrivo della punta gabonese, anche perché sarà impegnato in Coppa d'Africa.

Significa che potrebbe essere disponibile da febbraio, saltando tante partite importanti di gennaio. Il preferito come acquisto per il settore avanzato sembra essere la punta Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro. L'eventuale arrivo dell'argentino potrebbe non essere l'unico per il settore avanzato considerando che Morata potrebbe approdare al Barcellona.