La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate nel mercato di gennaio. La dirigenza bianconera potrebbe alleggerire la rosa in maniera decisa con tanti giocatori che non sarebbero considerati importanti per il presente e per il futuro. Fra questi spiccano Aaron Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Proprio lo spagnolo, nonostante sia in prestito fino a fine stagione dall'Atletico Madrid, potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio. Sullo spagnolo ci sarebbe l'interesse concreto del Barcellona, alla ricerca di una punta.

A tal riguardo la società catalana vorrebbe offrire la punta Memphis Depay per Morata. L'olandese però non piace al tecnico Massimiliano Allegri, che vorrebbe una punta centrale e brava a finalizzare. Per questo si parla di un interesse concreto per Gianluca Scamacca, Mauro Icardi e Anthony Martial. Nelle ultime ore però si parla del possibile approdo nella società bianconera di Divock Origi, giocatore belga del Liverpool che però non è considerato un titolare dal tecnico Klopp. Nonostante questo, il calciatore nelle ultime stagioni si è dimostrato decisivo e nel 2019 realizzò due gol contro il Barcellona in semifinale di Champions League e uno nella finale vinta dal Liverpool contro il Tottenham.

Origi potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra i giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato a gennaio ci sarebbe anche la punta del Liverpool Divock Origi. Il belga potrebbe lasciare la società inglese per andare a giocare titolare. La società bianconera potrebbe essere una destinazione gradita dalla punta in quanto sarebbe al centro del progetto sportivo bianconero.

Origi ha il contratto in scadenza a giugno 2022, la sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro. Il Liverpool potrebbe lasciarlo partire, anche perché c'è il rischio che possa lasciar a parametro zero a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche per rinforzare il centrocampo a gennaio. Se si dovessero concretizzare alcune cessioni come quella di Aaron Ramsey e Arthur Melo la società bianconera potrebbe investire su almeno un giocatore che possa garantire equilibrio e impostazione di gioco.

Fra quelli seguiti ci sarebbe Denis Zakaria, centrocampista che va in scadenza di contratto a giugno. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 20 milioni di euro. Sarebbe un investimento ideale che andrebbe a supportare a centrocampo Manuel Locatelli. Per quanto riguarda invece il Calciomercato estivo, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di altri altri giocatori. A centrocampo piace Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Per il settore avanzato il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.