Il campionato italiano di Serie A ripartirà ufficialmente il 6 gennaio con non poche problematiche riguardanti l'emergenza sanitaria da coronavirus. Continua crescere il numero di positivi in Italia e questo, di conseguenza, si ripercuote anche nel calcio, con tanti giocatori che hanno contratto il virus durante le festività natalizie. Uno dei match principali della prima giornata di ritorno è Juventus-Napoli, previsto il 6 gennaio all'Allianz Stadium di Torino. Probabilmente non ci saranno Pinsoglio, Arthur Melo e Giorgio Chiellini, risultati positivi dopo i recenti tamponi effettuati.

Anche il Napoli avrà diverse assenze: attualmente i positivi sono il centrocampista Elmas e le punte Lozano e Osimhen. Notizia recente, poi, è l'isolamento in quarantena anche per Malcuit e Petagna, che sono venuti a contatto con dei positivi. Una situazione difficile per i campani, che potrebbero affrontare la Juventus in formazione rimaneggiata. Di recente, il giornalista sportivo Raffaele Auriemma ha voluto ironizzare sull'isolamento di Malcuit e Petagna.

I commenti degli utenti al post su Twitter di Auriemma

'Come al circo: Siore e siori, sempre più difficile'. Questo il post di Raffaele Auriemma in riferimento all'isolamento che ha riguardato di recente i giocatori Malcuit e Petagna. Un tweet che ha suscitato la reazione di diversi utenti che hanno criticato le parole del giornalista sportivo, noto tifoso del Napoli.

Un utente ha scritto: 'In Inghilterra si gioca ogni tre giorni con stadi pieni, basta questo lagnare. Se si hanno a disposizione 13 giocatori più il portiere si gioca'. Un altro follower di Auriemma ha scritto: 'Dai che se ne create altre sette ci riuscite a farla rinviare'. Altro commento critico nei confronti del giornalista sportivo è stato: 'La state preparando come solo voi sapete fare, Raffaè'.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'eventuale rinvio del match Juventus-Napoli dipenderà dall'Asl di riferimento. Nell'ultima partita del girone d'andata fra Udinese e Salernitana l'Asl di Napoli ha impedito la partenza dei campani per Udine per casi di positività riscontrati nella Salernitana. Attualmente, non si parla di mancata disputa del match ma molto dipenderà dai tamponi che saranno effettuati nei prossimi giorni.

Le partite di gennaio della Juventus

La Juventus avrà un mese di gennaio molto impegnativo, non solo per quanto riguarda le partite di campionato ma anche perché giocherà la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter e gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Dopo il match contro il Napoli, previsto il 6 gennaio, i bianconeri giocheranno contro la Roma in campionato, l'Inter in Supercoppa italiana, l'Udinese e il Milan in campionato e la Sampdoria in Coppa Italia.