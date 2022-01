La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate nel mercato di gennaio. La possibile cessione di Ramsey e l'infortunio di Chiesa potrebbero portare la società bianconera ad acquistare un centrocampista e una punta. Si cercherà però di non spendere molto in cartellini, cercando sempre di non appesantire in maniera evidente il monte ingaggi. La società bianconera è al lavoro anche per giugno, i principali investimenti potrebbero essere effettuati proprio nel Calciomercato estivo. Acquisti che potrebbero essere agevolati dalle cessioni, con tanti giocatori che potrebbero essere inseriti come contropartite tecniche.

Fra questi ci sarebbe anche Rodrigo Bentancur, che non è riuscito fino ad adesso a fare il definitivo miglioramento che ci si aspettava qualche stagione fa. L'uruguaiano piace in Spagna, in particolar modo a Diego Pablo Simeone, che lo considererebbe un giocatore utile a garantire equilibrio a centrocampo. Proprio per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra l'uruguaiano e un altro centrocampista il cui cartellino è di proprietà della società spagnola ma che attualmente è in prestito al Chelsea. Ci si riferisce a Saul.

Possibile scambio di mercato fra Bentancur e Saul

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi Atletico Madrid e Juventus a giugno potrebbero effettuare uno scambio di mercato che riguarderà Saul e Bentancur.

Lo spagnolo si trasferirebbe a Torino, l'uruguaiano in Spagna. Una trattativa di mercato che si definirebbe alla pari considerando che entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Lo spagnolo in questa stagione non sta raccogliendo molto minutaggio al Chelsea per questo la società inglese non dovrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

L'Atletico Madrid potrebbe quindi utilizzarlo come contropartita tecnica per l'acquisto di Bentancur, che piace a Simeone. Lo spagnolo sarebbe un giocatore gradito da Allegri, sarebbe quella mezzala ideale a dare qualità e inserimenti. Saul ha dimostrato nelle stagioni di essere bravo a finalizzare le azioni da gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il mercato di gennaio. Come dicevamo potrebbero arrivare un centrocampista e una punta. Piacciono Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Azmoun. Lo svizzero potrebbe approdare in bianconero a prezzo agevolato essendo in scadenza di contratto a fine stagione. Difficilmente il Sassuolo cederà il giocatore italiano a gennaio, potrebbe farlo invece a giugno. Potrebbe essere quindi la punta dello Zenit San Pietroburgo il rinforzo della Juventus per il settore avanzato nel mercato di gennaio.