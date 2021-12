La Juventus, dopo aver centrato il primo posto nel girone di Champions League e in attesa delle ultime tre partite di campionato dell'anno solare 2021, è al lavoro anche per cercare di migliorare la rosa in previsione del Calciomercato di gennaio. Le principali esigenze sembrano riguardare centrocampo e settore avanzato, anche se - secondo alcuni rumors - potrebbe arrivare anche un terzino sinistro.

A lanciare l'indiscrezione di mercato è la stampa spagnola, che parla di un possibile interesse della società bianconera per il giocatore del Paris Saint Germain Leowyn Kurzawa.

Il francese è attualmente considerato una riserva dal tecnico Mauricio Pochettino e potrebbe effettivamente considerare una partenza a gennaio.

Il terzino Kurazawa accostato alla Juventus per gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Layvin Kurzawa nel mercato di gennaio. Sarebbe un investimento a prezzo vantaggioso, perché attualmente è una riserva nel Paris Saint Germain.

Il classe '92 potrebbe lasciare la società francese in prestito con diritto di riscatto, andando a rinforzare il settore difensivo. In questa stagione, fino ad adesso, il calciatore ha giocato solo un match, quello della Supercoppa francese.

Mentre sono stati zero i match disputati sia in campionato che in Champions League, segnale evidente di come non sia certo considerato essenziale dal suo tecnico.

Il suo eventuale arrivo in bianconero potrebbe portare alla partenza di uno fra Alex Sandro e Luca Pellegrini.

La Juventus potrebbe dare fiducia a Pellegrini

L'indiscrezione di mercato in merito a un possibile arrivo di Kurzawa alla Juventus a gennaio non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sembra infatti effettivamente difficile che la società bianconera possa acquistarlo, seppur a prezzo vantaggioso, anche perché in questo inizio di stagione Luca Pellegrini si sta dimostrando un giocatore importante. Il giovane laterale italiano ha giocato diverse partite in campionato, mentre non ha disputato match di Champions League (perché non iscritto alla lista della massima competizione europea): potrebbe però essere aggiunto ad essa nel nuovo anno, anche perché Massimiliano Allegri ha dimostrato a parole e nei fatti di volergli dare fiducia.

Pare quindi più probabile che gli sforzi di mercato del club bianconero si concentrino a gennaio sul centrocampo e sull'attacco.