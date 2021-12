La Juventus nelle prossime settimane potrebbe definire il mercato che porterà avanti a gennaio. La società bianconera potrebbe effettuare cessioni importanti che agevolerebbero l'acquisto di un centrocampista e di una punta. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri nei prossimi mesi. Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski potrebbero partire, in particolar modo il gallese, il brasiliano e lo svedese sarebbero seguiti da diverse società inglesi. Si lavora però anche agli acquisti, la principale esigenza sembra riguardare il centrocampo ma i 22 gol segnati in 16 partite di campionato potrebbero portare la società bianconera ad investire su un giocatore che possa garantire gol.

Difficile arrivare a Dusan Vlahovic, per questo si è parlato del possibile approdo alla Juventus di Julian Alvarez. Nelle ultime ore però la società bianconera starebbe valutando un altro giocatore per il settore avanzato. Si tratta di Arkadiusz Milik, punta dell'Olympique Marsiglia. L'ex Napoli in questo inizio di stagione sta dimostrando di poter essere un giocatore adatto alle idee di gioco della Juventus perché garantisce fisicità e gol. Il Marsiglia però non vorrebbe cederlo.

Milik potrebbe approdare alla Juve a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Arkadiusz Milik. La punta dell'Olympique Marsiglia piacerebbe non solo perché garantirebbe gol alla Juventus ma anche perché potrebbe arrivare a un prezzo vantaggioso.

La società francese però non vorrebbe cederlo a gennaio perché è un titolare e sta dando un buon contributo in campionato. Milik era stato vicino alla Juventus nel 2019 quando in bianconero come tecnico c'era Maurizio Sarri. Infatti è stato proprio l'allenatore toscano a valorizzarlo al Napoli, anche se nelle ultime stagioni è stato condizionato da diversi infortuni.

Sembra però aver ritrovato la forma ideale e potrebbe essere un giocatore idoneo al progetto della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Serve un giocatore di qualità che sappia garantire equilibrio e impostazione di gioco. La società bianconera non vorrebbe spendere molto di cartellino, per questo starebbe valutando giocatori in scadenza di contratto a fine stagione.

Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara sono i nomi graditi. L'eventuale arrivo di un centrocampista e di una punta sarebbe agevolato anche dalle cessioni. A gennaio potrebbero partire Ramsey, Arthur Melo e Kulusevski. Il gallese potrebbe rescindere consensualmente il contratto, si valuta invece un prestito per il brasiliano. Il centrocampista svedese sarebbe seguito da diverse società inglesi.