La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe effettuare diverse cessioni importanti che agevolerebbero l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Fra i principali indiziati a lasciare la società bianconera ci sono Aaron Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Molti di questi sono seguiti da diverse società inglesi, lo spagnolo invece potrebbe approdare al Barcellona. Per quanto riguarda gli acquisti il preferito per il centrocampo sembra essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Diversi i giocatori che interessano per il settore avanzato. I preferiti sembrano essere Mauro Icardi e Dusan Vlahovic, l'argentino per gennaio e la punta della Fiorentina per il Calciomercato estivo. La società bianconera però valuta anche delle alternative alla punta del Paris Saint Germain per gennaio.

Fra i giocatori particolarmente graditi c'è sicuramente Pierre Emerick Aubameyang, in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è importante, di circa 20 milioni di euro. Per questo la società bianconera potrebbe offrire alla società inglese uno scambio di prestiti, inserendo uno fra Arthur Melo e Dejan Kulusevski.

Possibile scambio di prestiti Arthur Melo o Dejan Kulusevski con Aubameyang

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Arthur Melo o Dejan Kulusevski per l'acquisto di Pierre Emerick Aubameyang. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti fino a fine stagione, con un eventuale inserimento di un diritto di riscatto.

La punta gabonese piace molto alla società bianconera ma sarebbe considerata un'alternativa nel settore avanzato anche perché sarà impegnata in Coppa d'Africa con il Gabon. Questo significa che sarà a disposizione a febbraio e salterebbe i match importanti di gennaio.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile scambio di prestiti fra Juventus e Arsenal e che riguarderebbe Arthur Melo o Dejan Kulusevski con Aubameyang non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

La società bianconera starebbe lavorando sopratutto all'acquisto di Mauro Icardi, punta del Paris Saint Germain che potrebbe lasciare la società argentina in prestito con diritto di riscatto. In questo modo la Juventus non si impegnerebbe ad acquistare il cartellino dell'argentino a titolo definitivo. Anche perché in estate la società bianconera potrebbe investire su Dusan Vlahovic, che dovrebbe lasciare la Fiorentina essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.