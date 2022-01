La Juventus è attesa da un inizio anno impegnativo per il calcio giocato e per il mercato. Il tecnico Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Napoli ha dichiarato che Morata rimarrà in bianconero nella seconda parte della stagione. Lo spagnolo era stato accostato al Barcellona ma per il tecnico toscano è un giocatore importante e non è semplice trovare un sostituto di qualità. Morata dovrebbe quindi rimanere almeno fino a fine stagione, a partire potrebbe essere Aaron Ramsey che sarebbe seguito da diverse società inglesi.

A proposito di punte, la Juventus potrebbe posticipare l'acquisto principale nel Calciomercato estivo. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Gianluca Scamacca del Sassuolo e Dusan Vlahovic della Fiorentina. Negli ultimi giorni dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato importanti in merito al possibile approdo di Vlahovic nella società bianconera. Il giocatore avrebbe rifiutato l'offerta dell'Arsenal e sarebbe pronto a rimanere nella società toscana fino a fine stagione per poi approdare a giugno alla Juventus.

Vlahovic potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare il giocatore Dusan Vlahovic nel calciomercato estivo.

Sarebbe la punta della Fiorentina il nome che più interessa alla società bianconera per rinforzare il settore avanzato. La decisione di Vlahovic di rifiutare offerte nel recente calciomercato estivo e la volontà dichiarata di rimanere alla Fiorentina fino a fine stagione ne sarebbero la dimostrazione. Il giocatore vorrebbe continuare a giocare nel campionato italiano in una società importante come la Juventus.

I bianconeri potrebbero presentare un'offerta da circa 60 milioni di euro, somma che dovrebbe essere accettata dalla società toscana anche perché il giocatore andrà in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La dichiarazioni di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Napoli dimostrerebbero la volontà della società bianconera di evitare acquisti importanti a gennaio.

Di conseguenza gran parte della rosa dovrebbe essere confermata fino a fine stagione. L'unica cessione potrebbe essere quella di Ramsey, che piace al Newcastle. La società inglese è una di quelle che potrebbe garantire l'ingaggio importante che attualmente guadagna il giocatore alla Juventus. Potrebbe partire anche Arthur Melo in prestito. Se dovessero essere ceduti, potrebbe esserci un investimento a centrocampo. Piace Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.