Il Calciomercato invernale è appena iniziato e il Milan si appresta a essere protagonista come spesso sta succedendo negli ultimi anni. Il club rossonero è in piena lotta per il titolo, ma la dirigenza pensa anche al futuro ed è sempre vigile a cogliere le occasioni di mercato che si presentano.

A tal proposito il Milan avrebbe messo gli occhi sull'ex Roma Antonio Rudiger, in scadenza di contratto col Chelsea a giugno. Allo stesso tempo i rossoneri si sarebbero tirati fuori dalla corsa per l'acquisto di Lorenzo Lucca.

Calciomercato Milan, rossoneri intenzionati a cercare un difensore di qualità

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan è fra i tre club europei che stanno pensando a una potenziale offerta per il difensore centrale del Chelsea Antonio Rudiger. Il tedesco è ora agli ultimi sei mesi del suo contratto con i Blues e potrebbe raggiungere un accordo precontrattuale con club stranieri da questo mese in poi. Non pare esserci stato infatti nessun progresso nelle trattative con il Chelsea.

Juventus e Real Madrid sarebbero gli altri due club interessati a ingaggiare il tedesco per potenziare il proprio assetto difensivo. Tuttavia, Rudiger, continua ad essere un giocatore chiave per il Chelsea e sta costantemente avendo un alto rendimento indipendentemente dal suo futuro incerto.

L'altro centrale dei Blues Andreas Christensen (anche lui è stato accostato al Milan) è in una situazione simile al nazionale tedesco in termini di contratto.

Calciomercato Milan, non dovrebbe partire una trattativa per Lucca

Il Milan tiene sempre sotto controllo i talenti sul mercato, anche perché la sua rete di scouting è piuttosto ampia, ma non sempre sfocia in acquisti.

I rossoneri avrebbero ad esempio deciso di fare un passo indietro rispetto a uno dei loro obiettivi dei mesi scorsi.

Secondo il giornalista Daniele Longo, i rossoneri seguono da tempo Lorenzo Lucca e lo hanno visto in più occasioni dal vivo. L'attaccante del Pisa, 21 anni, ha segnato sei gol in Serie B in questa stagione.

🚨 La #Fiorentina si muove per Lorenzo #Lucca in vista della prossima stagione. Contatti con il Pisa che parte da una valutazione di 10 milioni di euro. Anche la #Juventus è interessata.



Il #Milan lo ha fatto seguire a più riprese ma NON è orientato ad aprire trattative pic.twitter.com/fYJEl7BWOp — Daniele Longo (@86_longo) January 5, 2022

La Fiorentina vorrebbe aprire i colloqui con il Pisa sull'attaccante, discutendo un trasferimento per l'estate.

La trattativa parte da una valutazione di 10 milioni di euro, anche la Juventus seguirebbe con interesse la situazione.

Il Milan, invece, non pare propenso ad aprire una trattativa con il Pisa per l'attaccante. Insomma Lorenzo Lucca non sembrerebbe essere più un obiettivo rossonero.