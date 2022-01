Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter già in questa sessione invernale di Calciomercato è Stefano Sensi. Il centrocampista avrebbe avuto un colloquio con Simone Inzaghi chiedendo più spazio, ma il tecnico non ha potuto dargli le garanzie richieste e proprio per questo motivo salgono le possibilità di vedere il giocatore lasciare Milano. Non mancano i club interessati e tra questi ci sarebbe la Fiorentina, che vorrebbe sfruttare questa occasione per alzare il tasso tecnico del reparto.

A gennaio potrebbe fare qualcosa il Milan, in cerca di un rinforzo in mezzo alla difesa dopo il grave infortunio subito da Simon Kjaer, che inevitabilmente ha ridotto il reparto all'osso.

Nel mirino ci sarebbe Francesco Acerbi, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno in rossonero.

Sensi piace alla Fiorentina

Il futuro di Stefano Sensi potrebbe essere lontano dall'Inter. Il centrocampista in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, collezionando solamente nove presenze in campionato e due in Champions League, partendo sempre dalla panchina. Troppo poco per un calciatore che fino a due anni e mezzo fa aveva scomodato paragoni illustri dopo i primi mesi in nerazzurro che avevano illuso un po' tutti.

I troppi infortuni, che ne hanno condizionato anche il rendimento a livello psicologico, hanno bloccato la sua crescita. Anche contro la Lazio il classe 1995 è rimasto in panchina, nonostante la squalifica di Calhanoglu, e ora cercherebbe una piazza che possa rilanciarlo nel grande calcio.

La Fiorentina starebbe pensando a lui per alzare il tasso tecnico del reparto, regalando un'ottima alternativa a Vincenzo Italiano. I viola sono in piena lotta per un piazzamento europeo e non vogliono lasciare nulla di intentato.

L'idea delle due società potrebbe essere quella di intavolare uno scambio alla pari di prestiti che vedrebbe coinvolti lo stesso Stefano Sensi e Gaetano Castrovilli, che negli ultimi mesi ha trovato poco spazio a Firenze e - quando ha giocato - il rendimento non è stato dei migliori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A Milano potrebbe essere perfetto nel ruolo di vice-Calhanoglu, abbinando anche lui quantità e qualità.

Milan su Acerbi

A gennaio il Milan è alla ricerca di un rinforzo in difesa, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Simon Kjaer, che ha terminato in anticipo la stagione. I rossoneri, per questo motivo, starebbero pensando al clamoroso ritorno di Francesco Acerbi, ora in forza alla Lazio.

I biancocelesti non vorrebbero lasciarlo andare, ma non essendo giovanissimo potrebbero accettare la sua cessione per realizzare una plusvalenza. Nell'affare potrebbe entrare il cartellino di Fode Ballo-Touré, terzino sinistro arrivato l'estate scorsa dal Monaco.