La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. La società bianconera potrebbe alleggerire la rosa non solo per diminuire il monte ingaggi ma anche per ricavare una somma da investire sul mercato. Fra i possibili partenti ci sarebbero Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, tutti giocatori che hanno un ingaggio importante. Per il gallese si parla di una possibile rescissione consensuale, con diverse società inglesi che potrebbero ingaggiarlo. Ci sarebbero per ora solo interessamenti per il francese, per quanto riguarda invece il brasiliano si è parlato di una sua possibile cessione in prestito.

La Juventus lo valuta circa 50 milioni di euro, potrebbe però essere inserito in qualche scambio di mercato. In questi giorni si è parlato di un interesse della Lazio, con un possibile approdo del brasiliano nella società laziale e di Luis Alberto e Luiz Felipe alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'agente sportivo di Arthur Melo, Federico Pastorello, vorrebbe offrirlo al Napoli. La società bianconera potrebbe accettare l'approdo del brasiliano nella società campana ma vorrebbe come contropartita tecnica il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz.

L'agente sportivo di Arthur Melo Pastorello vorrebbe offrire il brasiliano al Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'agente sportivo di Arthur Melo Federico Pastorello vorrebbe offrire Arthur Melo al Napoli.

Il brasiliano sarebbe il giocatore ideale per il tecnico Spalletti, la Juventus vorrebbe come contropartita tecnica Fabian Ruiz. Lo spagnolo è un giocatore che piace molto al tecnico della Juventus Allegri perché migliorerebbe la qualità del centrocampo bianconero e garantirebbe gol. Come è noto i bianconeri in questo inizio di stagione stanno avendo problematiche importanti nel concretizzare le azioni da gol.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sono 23 le reti segnate in 17 partite, troppo poche per una squadra che deve lottare per i primi quattro posti del campionato. L'eventuale scambio di mercato fra Arthur Melo e Fabian Ruiz non trova conferme fra i principali giornali sportivi. Sembra difficile che Spalletti lasci partire il centrocampista spagnolo, protagonista con il Napoli in questo inizio di stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato a gennaio. Se si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti, la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e una punta che possa finalizzare le azioni da gol. Il preferito per il centrocampo sembra essere Denis Zakaria. Per il settore avanzato invece si valutano diversi nomi, su tutti Mauro Icardi, Scamacca e Vlahovic.