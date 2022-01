L'Inter dovrebbe agire poco o nulla in questa sessione invernale di Calciomercato, a meno che non ci siano cessioni che liberino dello spazio a livello di slot. La rosa a disposizione di Simone Inzaghi, infatti, ha dimostrato in questa prima parte di stagione di essere competitiva e completa in tutti i reparti, come si può vedere dal primo posto in classifica con 46 punti, a più quattro sul Milan e a più sette sul Napoli. Proprio per questo, i dirigenti nerazzurri hanno già cominciato a lavorare in prospettiva futura, sfruttando questo vantaggio e portandosi avanti per la prossima estate su obiettivi che possano alzare ulteriormente il livello.

Gli obiettivi principali dell'Inter

L'Inter avrebbe cominciato a lavorare già per la prossima estate per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Una rivoluzione potrebbe subirla il reparto arretrato, visto che probabilmente andranno via sia Andrea Ranocchia che Aleksander Kolarov, entrambi in scadenza di contratto, e ci sono dubbi su Stefan De Vrij. Molto vicino Ginter, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, si segue Luiz Felipe, anche lui in scadenza di contratto ma con la Lazio, il grande obiettivo è Gleison Bremer.

I nerazzurri hanno già avviato i contatti con il Torino per il centrale brasiliano e ci sarebbe una mezza promessa di Urbano Cairo a Giuseppe Marotta.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 costringe i granata a prendere in considerazione la sua cessione, per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro (probabile inserimento di una contropartita tra Pirola e Gagliardini), per non perderlo a parametro zero come succederà con Belotti a giugno.

Anche sugli esterni qualcosa verrà fatto e il nome caldo è sempre quello di Filip Kostic, valutato 10 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte.

Più difficile pensare all'arrivo di Robin Gosens, visto che l'Atalanta chiede almeno 25 milioni di euro e l'investimento pesante la società nerazzurra vorrebbe farlo per rinforzare l'attacco.

In attacco il sogno risponde al nome di Dusan Vlahovic, già sondato la scorsa estate, dopo la cessione di Romelu Lukaku, con la Fiorentina che però non ha voluto privarsene.

Discorso diverso tra qualche mese, visto che il centravanti serbo sarà ad un anno dalla scadenza di contratto. Nonostante questo la valutazione non è inferiore ai 60 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe giocarsi due jolly, Stefano Sensi e Andrea Pinamonti, per abbassare notevolmente l'esborso economico.

La possibile Inter 2022-2023

L'Inter, dunque, sta lavorando già per la prossima stagione approfittando del vantaggio che si è creata in questi mesi sia dal punto di vista sportivo, che dal punto di vista progettuale, come dimostrano anche i vari rinnovi di Bastoni, Barella, Lautaro Martinez e Dimarco, oltre a quello imminente di Brozovic.

Nel 3-5-2 di Inzaghi, dunque, stando ai rumors potrebbero esserci Lautaro e Vlahovic a comporre l'attacco, con Dumfries o Darmian a destra, mentre a sinistra Kostic.

In mezzo al campo confermatissimi Barella, Brozovic e Calhanoglu. In difesa al centro potrebbe esserci Bremer qualora dovesse partire De Vrij.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Bremer, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Kostic; Lautaro Martinez, Vlahovic.