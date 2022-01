La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato fra cessioni e acquisti. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera non solo per alleggerire il monte ingaggi ma anche per agevolare investimenti a centrocampo e settore avanzato. Fino a qualche giorno fa si parlava soprattutto dell'arrivo di un centrocampista ed una punta. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano del possibile approdo di Alvaro Morata al Barcellona già a gennaio. Questo potrebbe portare la società bianconera ad acquistare non solo un centrocampista ma anche due punte.

Sull'addio di Morata ha parlato anche il giornalista sportivo Massimiliano Nerozzi, che sul suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato che la moglie della punta spagnola Alice Campello avrebbe detto ai suoi amici di Venezia che la famiglia Morata traslocherà in Spagna. In questo momento non arrivano conferme dirette ma le indiscrezioni di mercato condivise da tanti giornali sportivi lasciano intendere che la partenza di Morata sia una possibilità concreta. Non è un caso si parli del possibile arrivo di Mauro Icardi alla Juventus in prestito dal Paris Saint Germain.

Il giornalista Nerozzi ha parlato della possibile cessione di Morata a gennaio

''La moglie di Morata ha detto agli amici di Venezia che traslocano in Spagna''.

Questo il post su Twitter di Massimiliano Nerozzi. Secondo il giornalista sportivo l'addio di Morata alla Juventus già a gennaio è una possibilità concreta. La società bianconera starebbe lavorando ad un sostituto dello spagnolo. Fra i nomi che piacciono ci sono Mauro Icardi e Gianluca Scamacca. Diversi i commenti degli utenti al post di Nerozzi, gran parte di questi favorevoli all'eventuale partenza di Morata, soprattutto se dovesse arrivare Icardi.

Lo spagnolo nella prima parte della stagione non è riuscito a dare un grande contributo nella finalizzazione delle azioni da gol. L'argentino sarebbe un acquisto ideale per il gioco di Allegri.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Morata a gennaio. Per quanto riguarda il sostituto piace Mauro Icardi ma molto dipenderà dal Paris Saint Germain.

La Juventus accetterebbe l'arrivo dell'argentino in prestito con diritto di riscatto e non con l'obbligo di acquisto a giugno, modalità di pagamento gradita dalla società francese. Per questo i bianconeri stanno lavorando anche all'acquisto di altre punte.

Fra i preferiti ci sarebbe anche Pierre Emerick Aubameyang, che però sarà impegnato nella Coppa d'Africa con il Gabon per il mese di gennaio. Intanto si parla anche del possibile arrivo di un centrocampista, soprattutto se si dovessero concretizzarsi le cessioni di Ramsey e Arthur Melo. Piace molto Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.