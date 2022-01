La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. Le problematiche riscontrate nella prima parte della stagione riguardanti l'impostazione di gioco e la finalizzazione delle azioni da gol potrebbero portare la società bianconera a ingaggiare un centrocampista e una punta, due nel caso in cui dovesse partire Morata. Notizia recente è quella della possibile cessione in prestito di Kaio Jorge, in uno scambio che porterebbe il brasiliano all'Olympique Marsiglia e Arkadius Milik alla Juventus. Da giorni si parla del possibile arrivo di Mauro Icardi.

Secondo la stampa spagnola l'argentino potrebbe arrivare alla Juve a metà gennaio.

A tal riguardo ha parlato il giornalista Mario Sconcerti, che ha sottolineato come ci siano tante punte importanti sul mercato a gennaio. Fra questi spiccano i nomi di Cavani, Haaland, Scamacca e Vlahovic. Secondo il giornalista sportivo però l'acquisto giusto per la Juventus potrebbe essere Icardi, il quale potrebbe fare tanti gol. Altro nome che potrebbe essere l'ideale per la Juventus, secondo Sconcerti, è la punta del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Il giornalista Sconcerti ha parlato del possibile arrivo di Icardi o di Scamacca alla Juve

"Io credo che la Juve abbia dubbi sul periodo in cui investire, non sulla possibilità di farlo.

Gennaio è sempre un ritardo, i giocatori entrano in gruppi già fatti, trovano difficoltà e diffidenze. Così cerca toppe. La migliore sarebbe Icardi", queste le parole di Mario Sconcerti in riferimento al mercato di gennaio della Juventus. Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: "In Italia l'argentino segnerebbe ancora tanti gol".

In merito a Scamacca ha invece sottolineato: "È un giocatore sicuro, ma si impegna davvero solo quando la squadra ha piacere di averlo".

Il resto del mercato della Juventus

Come già anticipato la Juventus potrebbe puntare su Icardi. Molto dipenderà dall'intesa che eventualmente riusciranno a trovare il Paris Saint Germain e la società bianconera.

I francesi potrebbero cedere l'argentino in prestito ma vorrebbero l'obbligo di riscatto, i bianconeri preferirebbero invece il diritto di riscatto. La valutazione di mercato di Icardi fra prestito e acquisto del cartellino è di circa 40 milioni di euro.

L'eventuale cessione di Morata al Barcellona potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui la Juventus riuscisse a trovare il sostituto, che sia Icardi o Scamacca. A proposito del giocatore del Sassuolo, il suo prezzo di mercato è simile a quello dell'argentino. Guadagna però di meno e potrebbe accontentarsi di circa 2 milioni di euro a stagione.