La Juventus è attesa da giorni di mercato che potrebbero essere piuttosto intensi. Le indiscrezioni di Calciomercato lanciate da diversi giornali sportivi parlano dell'interesse concreto della società bianconera per Dusan Vlahovic. La società bianconera potrebbe offrire a gennaio alla Fiorentina una somma di circa 35 milioni di euro più il cartellino di Dejan Kulusevski per il giocatore.

Intanto però si lavora anche per il calciomercato estivo, con la Juventus che vuole rinforzarsi con un centrocampista di qualità. Fra i giocatori che interessano alla società bianconera ce ne sono diversi che vanno in scadenza di contratto.

Fra questi spiccano Denis Zakaria, che potrebbe arrivare già a gennaio, e Paul Pogba. Proprio il francese potrebbe rappresentare un innesto importante per la Juventus in quanto migliorerebbe il centrocampo in fisicità e qualità. Come scrive il giornalista sportivo Guido Tolomei, attualmente sarebbero solo due le società che potrebbero decidere di ingaggiare il francese: il Paris Saint Germain e la Juventus.

Molto dipenderà dal giocatore e dalla sua volontà. La società francese non avrebbe problemi a garantirgli un ingaggio importante, la Juventus invece potrebbe rappresentare per lui un modo per rilanciarsi, considerando che è cresciuto nella società bianconera e proprio a Torino si è affermato come uno dei migliori centrocampisti europei prima del trasferimento al Manchester United nel 2016.

Tolomei parla del possibile approdo di Pogba alla Juventus in estate

"A oggi solo Psg e Juve concretamente su Pogba (oltre allo stesso ManUtd). Gli inglesi hanno già fatto la loro offerta, i francesi non rappresentano una prima scelta per il 'polpo', la Juve sì. Saranno da capire le priorità del ragazzo", è questo il post pubblicato da Guido Tolomei in riferimento al possibile approdo nella società bianconera in estate del centrocampista Paul Pogba.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Attualmente Pogba guadagna circa 16 milioni di euro a stagione, un ingaggio difficilmente sostenibile per la società bianconera. Ma se il giocatore dovesse accettarne uno minore, magari intorno ai 10 milioni di euro, la Juventus potrebbe considerare il suo ingaggio. Anche perché avrebbe l'agevolazione del Decreto Crescita, che garantisce alla società italiane di ingaggiare giocatori provenienti dall'estero con una tassazione agevolata sullo stipendio lordo.