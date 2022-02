Un nuovo bomber potrebbe arrivare in estate al Milan. I dirigenti Maldini e Massara starebbero cercando sul mercato un’alternativa più giovane a Ibrahimovic e Giroud. Lo svedese è stato afflitto dai problemi fisici in questa stagione, ha giocato meno del previsto, inoltre il colpo Pellegri non ha inciso con il giovane attaccante ex Genoa che ha già lasciato Milano. A gennaio è arrivato Lazetic, 18enne dal futuro brillante, ma che non può essere immediatamente un’alternativa affidabile per mancanza di esperienza. Il Diavolo lo ha acquistato per farlo crescere alle spalle di giocatori più esperti e che possano subito dare qualcosa all'undici di Pioli.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano in tal senso di un interesse per Andrea Belotti, centravanti del Torino e campione d'Europa con la nazionale italiana.

Andrea Belotti al Milan: lavori in corso

Così un nuovo attaccante centrale serve a Stefano Pioli che anche la prossima stagione dovrà combattere su più fronti. Nel mirino dei rossoneri sembra essere entrato Andrea Belotti e la strada sarebbe spianata per il suo acquisto, secondo gli ultimi rumors. Il centravanti del Torino e della nazionale italiana non dovrebbe rinnovare il suo contratto con i granata, in scadenza a fine stagione, e quindi da giugno potrà trasferirsi a parametro zero in qualsiasi altro club.

Gli estimatori al "Gallo" non mancano, in Spagna ci sarebbe il Siviglia di Monchi, attualmente secondo in classifica, in Premier League lo avrebbero messo nel mirino alcuni club, così come sembra essere tornato vivo l’interesse del Toronto che dopo Insigne vorrebbe provare un altro colpo a zero.

I canadesi potrebbero mettere sul piatto un ingaggio da favola, ma giocano in un campionato che non stimolerebbe più di tanto il "Gallo", anche in vista del Mondiale, sempre che l’Italia riesca a qualificarsi.

La prima scelta di Belotti sarebbe il Milan

Le ipotesi estere sembrano non scaldare troppo il cuore di Andrea Belotti, l’attaccante infatti avrebbe già messo una squadra in cima alla sua lista dei desideri per la prossima stagione: il Milan.

Il "Gallo" è tifoso rossonero fin da bambino e vorrebbe provare l’avventura a San Siro, qualcosa tra l’altro si starebbe muovendo perché, secondo le ultime indiscrezioni, le parti avrebbero intrapreso i primi contatti.

Nei prossimi giorni sarebbe attesa una risposta proprio da parte del club rossonero, che avrebbe provato a inserirsi per Scamacca ma senza troppa fortuna.

Così l’idea Belotti potrebbe prendere sempre più corpo con la possibilità per i rossoneri di acquistare un giocatore gratis, salvo l’ingaggio ovviamente, che già conosce bene il campionato italiano e che potrebbe essere alternativa di valore a Giroud, anche lui a volte colpito dagli infortuni in questa sua prima annata italiana.