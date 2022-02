La Juventus nelle ultime stagioni è stata una delle protagoniste del Calciomercato europeo. A partire dal 2018 quando la società bianconera decise di acquistare Cristiano Ronaldo per circa 100 milioni di euro. Un investimento importante che non ha ripagato dal punto di vista dei risultati, anche perché i bianconeri non sono riusciti a vincere la Champions League. Nell'estate 2018 oltre Cristiano Ronaldo venne acquistato dal Valencia anche un altro portoghese che nella stagione precedente aveva giocato in prestito all'Inter. Parliamo di Joao Cancelo, terzino classe 1994 che nella Juventus non riuscì a incidere secondo le attese.

Furono 25 i match disputati dal portoghese con un gol segnato, poi arrivò la cessione al Manchester City nell'estate 2019. Cancelo venne scambiato con il brasiliano Danilo, che è diventato poi un punto di riferimento della difesa della Juventus.

Anche il terzino portoghese Cancello dopo le iniziali problematiche di adattamento in Inghilterra è diventato molto importante per la squadra inglese. Nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League contro lo Sporting Lisbona, il laterale ha parlato della sua esperienza professionale alla Juventus, sottolineando che è stata utile come apprendimento. Ha poi aggiunto che in bianconero aveva un modo diverso di giocare.

Il portoghese Joao Cancelo ha parlato dell'esperienza professionale alla Juventus

'Alla Juventus avevo un modo diverso di giocare, volevo solo divertirmi e godermi il calcio. Qui al City le difficoltà di adattamento sono state una mia responsabilità più che dell’allenatore", sono queste le dichiarazioni di Joao Cancelo nella conferenza stampa di presentazione del match di andata degli ottavi di finale di Champions League Sporting Lisbona-Manchester City, finito poi 5-0 per gli inglesi.

Il portoghese ha sottolineato che l'esperienza professionale in Italia gli è servita molto per l'apprendimento.

Cancelo ha giocato nella stagione 2017-2018 nell'Inter in prestito dal Valencia disputando 26 presenze e segnando un gol, un match in meno lo ha invece disputato la stagione successiva alla Juventus (con un gol realizzato).

La stagione fin qui disputata da Joao Cancelo al Manchester City

Il terzino Joao Cancelo attualmente è un punto di riferimento del Manchester City. Sono stati sei i match disputati in Champions League con due gol e tre assist forniti ai suoi compagni, a cui bisogna aggiungere 23 presenza, un gol e cinque assist nel campionato inglese, ma anche un match nel Community Shield, due gettoni in Fa Cup e una presenza un altro nella EFL Cup.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro e ha un contratto con il Manchester City fino a giugno 2027. Cancelo è anche un punto di riferimento della nazionale del Portogallo.