Inter, Juventus e Milan potrebbero modificare le rispettive rose in vista della prossima sessione di mercato. La squadra nerazzurra potrebbe fare a meno di Lautaro Martinez nel successivo campionato perché sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United sotto espressa richiesta del tecnico, Ralf Rangnick. La valutazione dell'attaccante sarebbe di circa ottanta milioni di euro ma i Red Devils avrebbero intenzione di metterne sul piatto sessanta. Cifra che sarebbe ritenuta troppo bassa dal club milanese che ha anche allungato da poco tempo il contratto dell'attuale numero dieci.

Sulle tracce di Lautaro ci sarebbe da tempo anche l'Atletico Madrid ma l'Inter dovrebbe cederlo soltanto se dovesse arrivare un'offerta accettabile per i parametri della società. I dirigenti, per l'attacco, starebbero poi valutando i nomi di Gianluca Scamacca e Paulo Dybala. L'argentino non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero.

Veretout potrebbe sostituire Kessie

Il centrocampista francese potrebbe essere il nuovo rinforzo del Milan se dovesse partire Franck Kessie. L'ex Atalanta non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 per le richieste, da circa otto milioni di euro, ritenute troppo onerose per i budget della società presieduta dal fondo Elliott.

Al suo posto potrebbero arrivare proprio l'attuale tesserato della Roma che on sarebbe al centro del progetto tecnico dopo che i rapporti con Jose Mourinho si sarebbero leggermente incrinati anche per l'arrivo del portoghese Sergio Oliveira. L'ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2024 ed avrebbe una valutazione di circa venti milioni di euro, ma il Milan conta di abbassare le pretese economiche al termine della stagione se il ragazzo dovesse registrare un basso utilizzo nelle prossime uscite della Roma.

Cambiaso potrebbe essere il nuovo rinforzo della Juve

Il club bianconero si sarebbe iscritto alla corsa per il giovane terzino che piacerebbe anche ad Inter e Napoli. Il calciatore del Genoa avrebbe una valutazione di circa dieci milioni di euro ma potrebbe prendere il posto di Alex Sandro. Il brasiliano avrebbe delle offerte provenienti dall'Inghilterra dove il Wolverhampton sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 12 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni durante la prossima estate.

L'ex Porto, inoltre, piacerebbe anche al Chelsea di Tuchel che lo avrebbe sondato anche quando era alla guida del Paris Saint Germain. Allegri sarebbe disposto ad accogliere Cambiaso perché ne apprezza le ottime qualità sia in fase difensiva che offensiva.