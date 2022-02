L'Inter avrebbe potuto ingaggiare André Anguissa nel mercato estivo del 2020. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il calciatore sarebbe stato molto vicino per volontà di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, ma a bloccare le trattative sarebbe poi stato il tecnico Antonio Conte che ha preferito puntare su Arturo Vidal, ritenuto più congeniale ai suoi dettami tattici (dopo aver lavorato col tecnico salentino già durante l'avventura alla Juventus). Il cileno intanto potrebbe lasciare Milano durante la prossima sessione anche a causa del corposo stipendio che percepisce attualmente.

Matias Vecino potrebbe trasferirsi al Napoli

A dire addio tra qualche mese ai nerazzurri potrebbe essere anche Matias Vecino, che ha il contratto in scadenza e che non ha trovato abbastanza spazio durante questa stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe proprio il Napoli, grazie al suggerimento di Luciano Spalletti con il quale ha già condiviso il percorso alla Pinetina. Si tratterebbe di un affare low cost per i campani perché il giocatore si svincolerebbe a parametro zero.

Al suo posto, l'Inter potrebbe ingaggiare dal Sassuolo Davide Frattesi, che sarebbe in grado di giocare come mezzala sia al posto di Hakan Calhanoglu che di Nicolò Barella. La valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro, ma il club milanese nella trattativa potrebbe inserire i cartellini di Andrea Pinamonti o Ionut Radu, per abbassare l'esborso cash.

Belotti potrebbe ripartire dal Milan di Stefano Pioli, l'Inter punta su Scamacca

Il Milan potrebbe invece puntare su Andrea Belotti per potenziare l'attacco della prossima stagione. Il centravanti non ha rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2022 con il Torino e sarebbe molto gradito a Stefano Pioli, soprattutto se Zlatan Ibrahimovic dovesse decidere di andare via al termine di questo campionato.

Attualmente, l'ex Palermo è out per infortunio ma già da tempo avrebbe fatto intendere di voler tentare il salto di qualità in una big, per giocare soprattutto in Champions League.

Anche l'Inter - secondo alcune indiscrezioni - nei mesi scorsi avrebbe avuto dei contatti con lo stesso Belotti ma, successivamente, avrebbe preferito di accelerare le operazioni con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, ritenuto più congeniale al progetto tecnico, oltre che più giovane. Il costo dell'attaccante ex Genoa sarebbe di circa 30 milioni di euro.