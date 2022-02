Inter e Milan starebbero studiando le possibili mosse per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro potrebbe anche decidere di finanziare il mercato con cessioni illustri. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni, infatti, il Tottenham, sotto stretta richiesta di Antonio Conte, sarebbe sulle tracce di Lautaro Martinez e Stefan De Vrij. Entrambi non stanno brillando e potrebbero garantire alla società presieduta dagli Zhang un bottino da circa 100 milioni di euro. L'addio dell'olandese garantirebbe una netta plusvalenza perché è stato prelevato dopo essersi svincolato a parametro zero dalla Lazio.

L'argentino, che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2026, avrebbe invece una valutazione di circa 70 milioni di euro e potrebbe essere il partner perfetto per Harry Kane. Le operazioni potrebbero entrare nel vivo nella prossima estate.

Idea Gabriel Jesus per l'attacco di Inzaghi

I dirigenti milanesi, oltre a Gianluca Scamacca del Sassuolo, starebbero monitorando, per giugno, anche Gabriel Jesus. Il ragazzo del Manchester City non sta giocando con continuità e sarebbe finito ai margini del progetto di Pepe Guardiola che non si opporrebbe alla sua cessione. La valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e potrebbe essere il profilo ideale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Anche lo stipendio sarebbe abbordabile, in quanto percepisce attualmente circa 5 milioni di euro a stagione e sarebbe il sostituto ideale se dovesse partire Lautaro Martinez.

Il brasiliano sarebbe però sondato anche dal Milan che avrebbe necessità di potenziare e ringiovanire l'attacco, soprattutto se Zlatan Ibrahimovic dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto al termine della stagione.

Il Milan offrirebbe Messias e Pobega per Berardi

La società rossonera avrebbe puntato Domenico Berardi per la prossima sessione del mercato che si aprirà in estate.

Il calciatore del Sassuolo avrebbe deciso di fare il salto in una big e sarebbe molto congeniale alla corsia destra del 4-2-3-1 di Stefano Pioli, sulla quale si alternano Messias e Saelemaekers. La valutazione di Berardi sarebbe di circa 40 milioni di euro, ma nella trattativa i dirigenti di Elliot potrebbero inserire i cartellini dell'ex Crotone e di Pobega per abbassare le pretese economiche.

Pobega, ora in forza nel Torino di Ivan Juric, sarebbe il sostituto ideale se Davide Frattesi dovesse decidere di approdare all'Inter a partire dalla prossima stagione calcistica. Il Milan, poi, dovrebbe privarsi di Castillejo che, già a giugno, potrebbe decidere di ritornare in Spagna visto che sta trovando poco spazio in questa stagione.