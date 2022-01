Puntellare l'organico con acquisti di livello, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio importante in Europa. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, per accontentare il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Possibile interesse per il centrocampista Frattesi

Per il prossimo mercato estivo, reparto sotto osservazione è il centrocampo: viste le posizioni incerte di calciatori come Vecino, Vidal e Sensi, la dirigenza interista sta lavorando per regalare un'alternativa di grande rilievo al trio Barella-Brozovic-Calhanoglu. Sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe il nome di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che ha evidenziato una grande crescita sotto la gestione Dionisi, ritagliandosi un ruolo da protagonista.

Il club neroverde chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per il mediano italiano: ecco perchè, i nerazzurri sarebbero già a lavoro in questa sessione invernale di Calciomercato per bloccare il centrocampista e regalarlo ad Inzaghi. La società interista deve però battere la concorrenza di altri club italiani interessati al calciatore, come Roma e soprattutto Milan, a caccia del possibile sostituto di Frank Kessie.

Frattesi non sarebbe il solo centrocampista seguito dai nerazzurri: da considerare, ci sarebbe anche la candidatura di Antonin Barak, centrocampista del Verona che sta disputando una stagione di alo livello con la formazione di Tudor; anche il talentuoso trequartista della Repubblica Ceca sarebbe nel mirino del Milan di Stefano Pioli.

Coppa Italia, Inter-Empoli: 3-2. Nerazzurri ai quarti

Intanto, l'Inter continua la sua stagione e soprattutto il cammino in Coppa Italia.

A San Siro, i nerazzurri battono 3-2 l'Empoli e volano ai quarti di finale della competizione, dove affronteranno la vincente del match tra Roma e Lecce.

Inzaghi effettua una notevole rotazione nell'undici titolare con l'inserimento di Vecino, Gagliardini e Vidal in mezzo al campo; i nerazzurri passano subito in vantaggio con la rete di Alexis Sanchez (subentrato al posto dell'infortunato Correa) che firma l'1-0 e bissa la rete siglata in Supercoppa contro la Juventus.

Nonostante la supremazia dell'undici guidato da Simone Inzaghi, l'Empoli rimane in partita e ribalta il match grazie alle reti di Bajrami e Cutrone che fissano il match sul 2-1. L'Inter non molla e nel finale trova il pareggio con Ranocchia che in semi-rovesciata batte Furlan e firma il 2-2.

Nei supplementari, l'Inter agguanta la vittoria con la rete di Stefano Sensi, che rifinisce una grande azione di Dzeko e Sanchez e firma il definitivo 3-2.

Vittoria non facile da parte dei nerazzurri, che però dimostrano grande personalità e forza ribaltando la sfida. Unica nota negativa l'infortunio di Correa, uscito all'inizio del primo tempo.

Ora la sfida con il Venezia per poi pensare al big match contro il Milan.