Inter e Juventus dopo aver operato durante la sessione del mercato invernale, che si è conclusa da poche ore, sarebbero già proiettate a potenziare la rosa in vista della prossima stagione.L'obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di qualificarsi in Champions League per poi competere nuovamente per il titolo nel prossimo anno. I nerazzurri, invece, oltre ad essere in pole per Scamacca e Frattesi potrebbero apportare delle modifiche anche sulla corsia esterna. Se Perisic non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, nel mirino ci sarebbero Cambiaso e Parisi.

Entrambi i calciatori avrebbero una valutazione di circa dieci milioni di euro ma il terzino dell'Empoli piacerebbe molto anche al Napoli di Spalletti. Per il ragazzo del Genoa, seguito dal Milan, si potrebbe anche inserire una contropartita tecnica considerati i buoni rapporti tra la società degli Zhang e quella dei liguri.

All'Inter potrebbe approdare anche Allan che si sarebbe offerto per l'estate. L'ex Napoli non sta trovando molto spazio all'Everton e potrebbe lasciare il club al termine della stagione. Il suo contratto scade nel 2023 e potrebbe arrivare a prezzo di saldo nel 2023 o addirittura a parametro zero nel prossimo gennaio. Queste operazioni dovrebbero entrare nel vivo al termine della attuale stagione calcistica.

La Juventus penserebbe anche a Raspadori e Zaniolo

La Juventus, invece, potrebbe perdere Paulo Dybala a zero dopo l'ingaggio di Dusan Vlahovic costato circa settanta milioni di euro. All'argentino non dovrebbe essere riconosciuto lo stipendio da dieci milioni di euro a stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo Marotta che potrebbe prelevarlo per inserirlo al posto di Alexis Sanchez.

I bianconeri, però, potrebbero potenziare il reparto offensivo con l'arrivo di Giacomo Raspadori che sarebbe seguito anche dal Napoli. La sua valutazione sarebbe di circa venti milioni di euro. Il calciatore avrebbe alte probabilità di approdare alla Continassa se dovessero partire Moise Kean ed Alvaro Morata. L'ex Real Madrid interesserebbe al Barcellona che avrebbe voluto ingaggiarlo già nelle scorse settimane.

L'idea per il centrocampo sarebbe, invece, quella targata Nicolò Zaniolo con il quale ci sarebbero stati dei contatti già nello scorso dicembre. Il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe complicare l'affare anche perché è un perno centrale nel progetto tecnico di Josè Mourinho. La sua valutazione sarebbe di circa trenta milioni di euro. I bianconeri vorrebbero ingaggiare un un rinforzo per il centrocampo dopo che non è andato a buon fine l'assalto a Nahitan Nandez. Il Cagliari non avrebbe accettato la formula del prestito e la contropartita tecnica di Kajo Jorge. La Juventus potrebbe approfondire i contatti quando si aprirà la sessione di mercato estiva.