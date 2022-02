Inter e Juventus sarebbero al lavoro per gestire la rosa del futuro ed eventualmente regalare dei rinforzi per i rispettivi allenatori.

In casa nerazzurra tiene banco il caso Ivan Perisic che non avrebbe ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. La sua richiesta sarebbe di circa sei milioni di euro a stagione mentre i dirigenti non andrebbero oltre i tre milioni di euro. Nelle ultime ore, il calciatore ha avuto un contatto con Nikola Kalinic. L'attaccante, dopo essersi svincolato dal Verona ha firmato per l'Hajduk Spalato e potrebbe essere la pedina che convincerebbe l'esterno al ritorno.

"Ritorno Perisic all’Hajduk? Mi ha chiamato ieri sera. Non vi svelo nulla, ma gli ho detto che tutto dipende da lui, come tutto dipendeva da me". Ha dichiarato l'ex Milan durante la conferenza stampa di presentazione, confermando dunque un interesse del club per l'attuale tesserato dell'Inter. La società presieduta dagli Zhang dovrebbe incontrare nei prossimi giorni l'entourage dell'ex Bayern Monaco che, sotto stretta richiesta di Simone Inzaghi, potrebbe anche decidere di rinnovare il suo contratto e giocarsi un posto da titolare con il neo arrivato Robin Gosens. Questa scelta deriverebbe dall'arretramento di Federico Dimarco sulla linea dei tre centrali.

La Juventus sarebbe sempre sulle tracce di Nicolò Zaniolo

Il centrocampista Zaniolo, che non ha brillato nella sfida di Coppa Italia contro l'Inter persa per 2-0, sarebbe sempre nel mirino del club bianconero che avrebbe intenzione di regalare un altro centrocampista, dopo Zagaria, a Massimiliano Allegri. L'ex calciatore nerazzurro avrebbe una quotazione di circa quaranta milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2024.

La sua avventura alla Roma, come dichiarato anche dal direttore sportivo, Pinto, potrebbe anche finire al termine della stagione se dovessero arrivare offerte allettanti. La Juventus avrebbe intenzione di inserire nella trattativa le prestazioni di Weston McKennie per abbassare le pretese economiche dei giallorossi. Un'altra opportunità potrebbe prevedere il finanziamento del mercato estivo con la cessione di De Ligt.

L'olandese avrebbe una valutazione di circa settanta milioni di euro e sarebbe nelle tracce del Barcellona e del Chelsea. I blaugrana lo seguirebbero da molto tempo, già da quando vestiva la maglia dell'Ajax, mentre il club di Thomas Tuchel si sarebbe inserito perché vorrebbe subito un rinforzo per il reparto qualora Rudiger dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e trasferirsi al Bayern Monaco o al Real Madrid. Se la Juve cedesse l'olandese, parte dell'incasso potrebbe essere investito proprio su Zaniolo.