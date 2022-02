La Juventus pare essere già proiettata verso il Calciomercato estivo. Nonostante l'arrivo di Denis Zakaria dal Borussia Moncheglabach nel mercato invernale, la dirigenza juventina vorrebbe rinforzare la mediana con un acquisto di grande personalità e qualità: il sogno resta Paul Pogba, centrocampista francese in forza al Manchester United, dove in questi anni non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale e riproporre ciò che di buono è stato fatto durante la sua esperienza con la maglia della Juventus.

Anche il PSG sarebbe interessato a Pogba

Il talento francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i Red Devils e a fine giugno potrebbe decidere per cambiare aria e provare una nuova esperienza. La Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione, ma per avviare una vera trattativa, ci sono due ostacoli da superare: il primo riguarda l'alto ingaggio percepito da Pogba a Manchester, mentre il secondo è relativo al forte interesse del Paris Saint Germain di Leonardo, che potrebbe decidere di regalare al tecnico Pochettino l'ennesima pedina di qualità a disposizione per completare la mediana.

Juve, possibile rinnovo per De Sciglio

Non solo acquisti. La Juventus sta lavorando anche sul fronte rinnovi per blindare i calciatori funzionali al progetto di Allegri.

Tra i calciatori che potrebbero continuare la loro esperienza a Torino, c'è sicuramente Mattia De Sciglio, fedelissimo di Allegri già ai tempi del Milan. Nonostante delle parentesi nelle due stagioni precedenti, l'esterno italiano ha sempre risposto presente quando chiamato in causa; per questo motivo potrebbe prolungare il suo contratto fino al 2025 e continuare la sua avventura con la maglia della Vecchia Signora.

Rebus rinnovo per Bernardeschi e Dybala

Se per De Sciglio il rinnovo potrebbe risultare una formalità, più complicate pare la situazione legata a Federico Bernardeschi, che sarebbe nel mirino di diversi top club italiani come Milan e Juventus, ma soprattutto quella legata a Paulo Dybala. La Joya non ha ancora rinnovato il proprio contratto e potrebbe lasciare a fine stagione.

Sul numero 10 bianconero, ci sarebbe l'interesse di alcuni top club inglesi come Manchester City e Liverpool, ma anche quello del Barcellona di Xavi, a caccia di giocatori di qualità e talento per iniziare un nuovo ciclo e riportare il club spagnolo ai vertici del calcio europeo.