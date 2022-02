Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Henrik Mkhitaryan. L'armeno potrebbe lasciare la Roma e piace a due dei top club italiani, Inter e Milan. Entrambe sono alla ricerca di un innesto che possa alzare il tasso tecnico del reparto e il calciatore giallorosso può essere il rinforzo giusto, avendo dimostrato di essere in grado di giocare in diversi ruoli in mezzo al campo, sia nel 3-5-2 che nel 4-2-3-1 e per questo motivo si adatterebbe allo scacchiere tattico di Simone Inzaghi e Stefano Pioli.

Altro nome caldo per l'estate è sicuramente quello di Gleison Bremer. Accostato anche lui a Milan e Inter in questi giorni, su di lui avrebbe messo gli occhi il Napoli, che potrebbe cedere Kalidou Koulibaly qualora non dovesse rinnovare il contratto, in scadenza a giugno 2023.

Inter e Milan su Mkhitaryan

Henrik Mkhitaryan potrebbe lasciare la Roma nella prossima sessione estiva di calciomercato. L'armeno ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno ma il club potrebbe esercitare l'opzione per il rinnovo in modo da non perderlo a parametro zero a giugno.

Su di lui avrebbero messo gli occhi Inter e Milan, in cerca di rinforzi in mezzo al campo che alzino il tasso tecnico. I nerazzurri lo potrebbero collocare nel ruolo di mezzala come alternativa a Calhanoglu nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, mentre i rossoneri lo inserirebbero sulla trequarti nel 4-2-3-1, giocandosi il posto con Brahim Diaz, che ha deluso negli ultimi mesi.

La valutazione di Mkhitaryan si aggira intorno ai 10 milioni, una cifra sicuramente abbordabile, che l'Inter potrebbe anche abbattere proponendo uno scambio alla pari con Stefano Sensi, attualmente in prestito secco alla Sampdoria, che ormai non sembra rientrare nei piani di Simone Inzaghi.

Anche il Milan potrebbe provare ad intavolare uno scambio con Krunic e Gabbia, che possono lasciare i rossoneri nonostante il difensore abbia rinnovato il contratto nei giorni scorsi.

Napoli su Bremer

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato, soprattutto in caso di addio di Kalidou Koulibaly. In questo senso, gli azzurri sono pronti ad iscriversi alla corsa per Gleison Bremer, cercato anche da Milan e Inter. Il centrale brasiliano è un grande oggetto di mercato e il Torino lo valuta tra i 30 e i 40 milioni di euro ma non è escluso che questa possa crescere ulteriormente continuano a sfornare prestazioni come quella del derby, in cui è stato annullato Dusan Vlahovic.

I partenopei sono pronti a mettere sul piatto i cartellini di Ounas e Petagna e un conguaglio da 20 milioni per provare a battere la concorrenza e avvicinarsi alla richiesta del club di Urbano Cairo.