La Juventus è stata tra le protagoniste della sessione invernale di Calciomercato. Non solo per i colpi in entrata - Vlahovic, Gatti e Zakaria -, ma anche per le cessioni di Bentancur, Kulusevski e Ramsey. Complessivamente la rosa ne esce rafforzata e soprattutto le casse non hanno subito contraccolpi. La Juventus di Allegri, potrebbe inoltre arricchirsi con un nuovo innesto a centrocampo: Franck Kessiè, in scadenza contrattuale con il Milan.

Calciomercato Juventus, restyling a centrocampo: dopo Zakaria potrebbe arrivare Kessiè

La dirigenza della Juventus ha sfoltito il centrocampo a gennaio.

Bentancur e Kulusevski hanno raggiunto Fabio Paratici e Antonio Conte al Tottenham, mentre dal Borussia Monchengladbach è arrivato Denis Zakaria, promettente mediano autore di cinque buone stagioni in Bundesliga. Si tratta di un classe 1996, svizzero e di origini congolesi: può giocare a centrocampo e in difesa, Allegri potrà così approfittare della sua duttilità. Non solo, Zakaria ha anche il vizio del gol ed è andato a segno già 2 volte nel girone di andata del campionato tedesco. Oltre a Locatelli, McKennie, Rabiot e Arthur, lo svizzero potrebbe avere un nuovo compagno di squadra e di reparto dalla prossima stagione.

Milan, Kessiè torna a disposizione per il derby

Franck Kessiè è reduce dalla Coppa d'Africa dove ha raggiunto gli ottavi di finale con la Costa d'Avorio.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli spera di averlo a disposizione per il derby 'scudetto' di sabato 5 febbraio, quando il Milan sarà costretto a battere la corazzata Inter per rimanere in corsa per il titolo. Il centrocampista ivoriano, arrivato dall'Atalanta nel 2017, ha totalizzato 35 gol e 17 assist nelle sue 205 presenze ufficiali in rossonero.

Uno score di tutto rispetto che potrebbe terminare a giugno, ultimo mese del suo attuale contratto con il Milan.

Juventus, la strategia per il colpo Kessiè: tutto rimandato a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, tra le pretendenti di Kessiè ci sarebbe anche la Juventus. La dirigenza bianconera avrebbe infatti intenzione di proporre un ingaggio al 25enne ivoriano, Kessiè predilige giocare a centrocampo ma non è escluso che l'allenatore toscano possa decidere di schierarlo come trequartista, ruolo ricoperto con l'Atalanta.

La trattativa si sarebbe già avviata negli ultimi giorni di mercato, quando la Juventus avrebbe proposto un indennizzo ai rossoneri per liberare subito Kessiè. L'operazione, simile a quella che ha portato Zakaria a Torino, è stata rimandata al prossimo giugno, quando con molta probabilità l'ivoriano sarà svincolato dai rossoneri.