La Juventus è stata sicuramente la protagonista del Calciomercato invernale, almeno fra le prime società del campionato italiano. Anche la Salernitana ha effettuato diversi acquisti importanti, segnale evidente della volontà dei campani di lottare per la permanenza in Serie A. La Juventus ha rinforzato centrocampo e settore avanzato con Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Ha anche acquistato Federico Gatti, il difensore rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno. Di certo l'investimento che ha suscitato più clamore mediatico è stato quello di Vlahovic, per il fatto che attualmente è uno dei migliori giocatori del campionato italiano ma anche perché è stato pagato circa 75 milioni di euro.

A tal riguardo ha parlato anche il vicepresidente della Uefa Zibì Boniek, sottolineando come sia stato un grande acquisto quello effettuato dalla Juventus. Ha sottolineato la differenza fra Vlahovic e Piatek, arrivato per sostituire proprio il nuovo giocatore bianconero. Boniek ha sottolineato come la qualità è importante nel calcio ma quello che conta è costruire una squadra. Ha portato l'esempio di Cristiano Ronaldo, arrivato alla Juventus come giocatore che avrebbe dovuto aiutare a vincere la Champions League ed invece 'si è rivelato un investimento fallimentare', ha aggiunto.

''La Juventus ha fatto un grande acquisto con Vlahovic, anche se io parto da presupposti diversi, ho un’idea molto chiara del calcio e non la cambio.

La squadra non si compra, si costruisce''. Queste le dichiarazioni di Zibì Boniek in riferimento all'investimento effettuato dalla società bianconera per l'ex giocatore della Fiorentina. Secondo il vicepresidente della Uefa la soluzione non sono i soldi, ma quello che si costruisce. L'esempio per eccellenza è l'acquisto di Cristiano Ronaldo, arrivato come rinforzo per la Champions League ma che dal punto di vista economico ha pesato molto sul bilancio societario.

Il mercato della Juventus

La Juventus acquistò Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per circa 100 milioni di euro facendo sottoscrivere al portoghese un contratto di quattro anni a circa 30 milioni di euro a stagione. La pandemia da coronavirus non ha permesso alla società bianconera di avere dei benefici economici dall'investimento per il portoghese, che è stato ceduto nel recente calciomercato estivo per circa 20 milioni di euro al Manchester United.

Gli investimenti effettuati per Zakaria e Vlahovic sono evidentemente diversi in quanto parliamo di giocatore giovani, in particolar modo l'ex Fiorentina è considerato uno dei migliori giocatori del campionato italiano e sarà un riferimento per il presente e per il futuro della società.