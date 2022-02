La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato di gennaio. Secondo gran parte degli addetti ai lavori è stata la protagonista non solo in Italia ma anche nei principali campionati europei. Acquisti come Denis Zakaria, Dusan Vlahovic rinforzano in maniera evidente la squadra bianconera, che ne ha guadagnato in fisicità e qualità. Oltre al fatto che l'ex punta della Fiorentina garantisce tanti gol, come dimostrato nella prima parte della stagione con la società toscana. Proprio l'approdo di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus ha suscitato molto clamore mediatico, con i tifosi della Fiorentina che non hanno nascosto il loro disappunto nei confronti della società toscana e del giocatore.

Il più deluso della reazione decisa della Curva Fiesole è stato Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina in una recente intervista ha sottolineato che le cattiverie, le offese e le minacce ricevute in questi giorni non le accetta proprio per l'impegno che ha dimostrato dal suo arrivo alla Fiorentina come proprietario. Commisso ha poi criticato Vlahovic e soprattutto i suoi agenti sportivi, il presidente della società toscana li ha definiti disonesti soprattutto perché a sua detta c'era un'intesa economica sul prolungamento di contratto che non hanno rispettato.

Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato di Vlahovic e dei suoi agenti sportivi

'Un giorno Dusan si arruffianava con i tifosi.

A fine novembre ho provato a chiudere il rinnovo, ma i suoi agenti sportivi sono stati disonesti e bugiardi'. Queste le dichiarazioni di Rocco Commisso in una recente intervista in riferimento a Vlahovic e alla decisione di non prolungare il suo contratto con la Fiorentina. Il presidente ha spiegato che c'era l'intesa economica con il giocatore per circa 5 milioni di euro a stagione.

Alla fine però sia il giocatore che i suoi agenti sportivi hanno spiegato che volevano 8 milioni di euro a stagione oltre al 10% della futura rivendita che sarebbe dovuta andare agli agenti sportivi del giocatore. Da qui la decisione di volerlo cedere inizialmente in Inghilterra, con diverse società interessate a Vlahovic paragonandolo anche ad Haaland. Commisso ha aggiunto: ''Hanno detto sempre no alle offerte delle società inglesi, probabilmente avevano già un'intesa con la Juventus''.

La Fiorentina ha guadagnato circa 75 milioni di euro più bonus dalla vendita di Vlahovic

Il presidente della Fiorentina ha parlato che dei 75 milioni di euro più bonus incassati dalla cessione di Vlahovic alla Juventus. Commisso ha dichiarato che questa somma permette alla società toscana di guardare al futuro, la Fiorentina non ha la forza economica della Juventus. Ha poi spiegato gli investimenti effettuati come proprietario della Fiorentina, sottolineando che ha speso più di 180 milioni per acquistare la società e 110 milioni per pagare i debiti. Oltre a questi bisogna aggiungere i 280 milioni di euro per il Viola Park, il centro sportivo della società toscana.