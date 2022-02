La Juventus è attesa da diversi match importanti fra campionato, Coppa Italia e Champions League. Di certo in questo momento i tanti infortuni subiti dai giocatori non stanno agevolando Allegri nel gestire al meglio le sostituzioni. Anche contro il Villareal c'erano diversi assenti, a cui si sono aggiunti durante il match Alex Sandro e Weston McKennie. Dovrebbe invece ritornare contro lo Spezia o per il ritorno di Champions League contro il Villareal Paulo Dybala, che in questa stagione ha avuto diversi infortuni muscolari. L'ultimo subito contro il Torino in campionato, l'argentino però è uscito subito evitando che potesse peggiorare.

Paulo Dybala potrebbe essere molto importante per la qualificazione ai quarti di finale.

A parlare del giocatore bianconero è stato recentemente anche Alessandro Del Piero. Inviato per Sky Sport in Spagna per il match di Champions League fra Villareal e Juventus, l'ex capitano bianconero ha sottolineato di non voler parlare della situazione contrattuale di Dybala ma ha detto di sperare che l'argentino stia bene e che possa dare ancora tanto alla Juventus. L'augurio dell'ex capitano bianconero è che Dybala possa prolungare la sua intesa contrattuale con la società, in scadenza a giugno.

L'ex giocatore della Juve Del Piero ha parlato di Dybala

'Ho già gestito i miei di contratti, non mi fate pensare ora a quelli degli altri.

Posso solo dire che mi auguro che Paulo stia bene e possa trovare continuità sul campo e che possa dare ancora tanto alla maglia della Juventus'. Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero in riferimento a Paulo Dybala al futuro professionale dell'argentino. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e a giorni è atteso l'incontro fra le parti per il prolungamento di contratto.

Molto dipenderà dalla volontà di Dybala di accettare un'offerta che potrebbe essere minore rispetto a quella di cui si è parlato ad ottobre. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe offrirgli un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione più 3 milioni di euro di bonus. Nelle ultime ore si parla anche di un possibile trasferimento dell'argentino al Barcellona.

Tutto si deciderà nell'incontro fra le parti atteso a giorni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro e Moise Kean. Il giocatore è in prestito con riscatto a giugno 2023 potrebbe essere acquistata in anticipo dalla Juve ed essere ceduta poi al Paris Saint Germain. Al suo posto potrebbe arrivare Giacomo Raspadori, valutato dal Sassuolo circa 30 milioni di euro.