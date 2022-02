La Juventus ha ottenuto un pareggio nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. Prestazione importante per i bianconeri per i primi 60 minuti, poi gli spagnoli hanno fatto la partita arrivando al pareggio. Un 1 a 1 che evidentemente porterà la Juventus a giocare per vincere nel ritorno degli ottavi di finale che si disputerà all'Allianz Stadium di Torino. Il gol dei bianconeri è arrivato dopo pochi secondi grazie a Dusan Vlahovic, che dopo un assist di Danilo ha calciato di destro fuori area realizzando un grande gol.

La punta della Juventus ha già segnato in bianconero 3 gol in 5 partite disputate, uno in campionato, uno in Coppa Italia e infine quello in Champions League contro il Villareal. La speranza per la Juventus è che ne possa segnare tanti altri aiutando i bianconeri ad arrivare fino in fondo in tutte le competizioni.

Nel post partita Vlahovic è stato intervistato da Sky Sport. La punta della Juventus ha dichiarato di essere felice del gol segnato ma non del fatto che non sai arrivata la vittoria. Ha poi sottolineato di non volersi permettere di paragonarsi ad una leggenda come Alessandro Del Piero. Si è parlato molto anche dell'esultanza che è sembrata polemica nei confronti di qualcuno, il giocatore ha dichiarato che era rivolta ad un membro della sua famiglia.

Il giocatore Vlahovic ha parlato del gol segnato in Champions League

'Bellissimo segnare nella prima partita in Champions League. Non sono felicissimo perché non abbiamo vinto e avevamo la possibilità, rimane un rammarico, guardiamo avanti'. Queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic nel post match di Villareal-Juventus, match dell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

A 22 anni e pochi giorni è dei giocatori più giovani ad aver segnato il primo gol in Champions League. In questa speciale classifica c'è anche Del Piero. Proprio sul paragone con l'ex capitano della Juventus ha aggiunto: 'Del Piero è una leggenda, non voglio paragonarmi con nessuno, non vorrei permettermi'. Sull'esultanza polemica il giocatore ha sottolineato: 'Non so perché si cercano le polemiche, sto cercando di migliorare, il gesto era rivolto ad un membro della mia famiglia'.

Vlahovic ha poi parlato del prossimo match in cui sarà impegnata la Juventus contro l'Empoli, sottolineando come i bianconeri vogliano vincere.

Le partite della Juventus

La Juventus è attesa da match importanti, a cominciare da quella di campionato contro l'Empoli prevista sabato 26 febbraio alle ore 18:00, match che anticipa un altro importante, quello contro la Fiorentina, ovvero la semifinale di andata di Coppa Italia. Successivamente all'Allianz Stadium arriverà lo Spezia, poi la trasferta contro la Sampdoria e il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villareal. I bianconeri giocheranno poi contro la Salernitana e contro l'Inter.