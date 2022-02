Il Milan arriva a Salerno in testa al campionato di Serie A e con la voglia di confermarsi. Per i rossoneri però non sarà una sfida semplice, nonostante la classifica. Il Milan infatti sarà la prima squadra che affronterà Davide Nicola dopo aver sostituito Colantuono ad inizio settimana. C'è grande curiosità per capire come verrà strutturata la squadra campana. Pioli vista la situazione, in conferenza stampa ha ammesso di aver studiato poco l'avversario e di aver accentrato il lavoro sulla propria squadra. Senza Ibrahimovic, sulla via del recupero, ma ancora fuori, l'attacco sarà affidato ad Olivier Giroud.

Il francese è uno dei giocatori 'on fire' per il Milan, ma non ha ancora trovato la via del gol lontano da San Siro. Che sia la volta buona? Nella trequarti ci sono le incognite per Pioli che valuta chi affiancare all'altro giocatore 'on fire' Rafael Leao. Il portoghese ha infatti segnato il gol partita nella vittoria del Milan contro la Sampdoria. Theo Hernandez torna titolare rispedendo Florenzi in panchina. A centrocampo Bennacer e Tonali dovrebbero partire titolari con Kessiè ancora in panchina. In difesa Romagnoli e Tomori con Kalulu che scalpita per giocare un pezzo di partita. Unici dubbi appunto sulla trequarti con Brahim Diaz e Messias che potrebbero nuovamente partite titolari. Da valutare anche Rebic e Saelemaekers che sono subentrati nell'ultima a San siro.

Il Milan non gioca in 'trasferta' dalla vittoria contro il Venezia. In campionato infatti l'ultima trasferta fu giocata a San Siro nel vittorioso derby contro l'Inter.

L'avventura di Davide Nicola alla guida della Salernitana incomincia con una brutta notizia: Simone Verdi non sarà disponibile.

L'acquisto più importante del Calciomercato invernale ed ex rossonero, non riuscirà ad essere dle match. Saranno assenti anche: Ruggeri, Schiavone e Mamadou Coulibaly. Non vi è ancora certezza sul modulo di gioco che verrà adottato dalla squadra di Nicola, ma potremmo azzardare un 4-3-1-2 con Bonazzoli e Djuric a guidare l'attacco.

Bonazzoli è a caccia di un gol importante dato che a vederlo ci sarà il ct della Nazionale Roberto Mancini. Nella trequarti dovrebbe giocare Ederson. I nobili giocatori della Salernitana Ribery e Perotti dovrebbero partire dalla panchina dato che non risultano essere in buone condizioni. Fischio d'inizio alle 20.45 dallo stadio Arechi di Salerno. L'arbitro della partita sarà Micheal Fabbri della sezione CAN di Ravenna.

🎙Nicola: “Coraggio, impegno e idee di gioco i marchi di fabbrica della mia Salernitana”



Queste le dichiarazioni di @DavideNicolaOff in occasione della conferenza stampa di presentazione presso la sede di “Caffè Motta” 👉 https://t.co/WMsagpJds2#macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/UbFySq65sH — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 16, 2022

Salernitana: i convocati di Davide Nicola per la sfida contro il Milan

Portieri: Belec, Fiorillo, Sepe.

Difensori: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly L., Ederson, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Ribery, Perotti.

Salernitana - Milan le quote scommesse e il pronostico:

Testa coda che prevede una vittoria del Milan a 1,35 secondo i bookmakers. Il pareggio viene quotato a 5,25 mentre la vittoria della Salernitana a 9,50. L'Over 2,5 si assesta basso su 1,65 si presume quindi che la partita terminerà con più di 3 gol, in particolare, l'over 3,5 viene pagato 2,6.

Il risultato esatto più probabile secondo le case di scommessa è lo 0 a 2 a 6,50 con Maignan che mantiene la porta inviolata per un'altra volta. Poco distante lo 0-3 la cui posta in palio viene pagata 8,5 volte. La quota GOL viene pagata 2 mentre la NOGOL 1,70. Il buon momento di Oliveir Giroud lo fa balzare in testa ai probabili primi marcatori a 4 seguito da Rafael Leao a 5 e da Rebic a 5,5. Bonazzoli e Mousset guidano le probabilità di rete dei padroni di casa con 12.